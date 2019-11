Alegeri prezidențiale 2019. Barna: „Un vot pentru viitor, sunt optimist de rezultat”

Liderul USR, Dan Barna, candidatul Alianţei USR-PLUS la Preşedinţie, a declarat că a votat pentru schimbare şi că este foarte optimist privind rezultatul.

"Am votat astăzi pentru schimbare, pentru o Românie care începe să facă schimbările de acum, nu de peste cinci ani, nu de peste zece ani. Am votat la finalul unui proces în care zic eu că au înţeles care e miza acestor alegeri, că într-adevăr generaţia de după 1989 se implică. Este un vot pentru viitor, un vot în care am foarte mare încredere. (...) Sunt foarte optimist de rezultat", a declarat duminică, la ieşirea de la urne, Dan Barna.

Dan Barna a adresat un îndemn ca românii să meargă la vot, transmite Agerpres.

"E foarte simplu: luaţi-vă prietenii, colegii, familia, pe toţi cei dragi, pe toţi cei apropiaţi şi mergeţi la vot", a spus Dan Barna.

Acesta a venit la vot cu familia sa - soţia, părinţii şi fraţii săi - dar şi cu colegii din USR şi PLUS Sibiu.

