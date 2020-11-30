Rezultate alegeri parlamentare 2020 Vaslui. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

30-11-2020 22:22


Rezultate alegeri parlamentare 2020 Vaslui. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Vaslui mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

 

 

 

 

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Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

 

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Vaslui la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare. 

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.

 


Lista candidaţilor din judeţul Vaslui la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

 

Lista candidaţilor din judeţul Vaslui la Senat la alegerile parlamentare 2020

 

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIACONU GELU-ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HUŞANU MIHAELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DORIN EMIL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VASILACHI SANDU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HUZUM GICU

 

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUHĂESCU ROMULUS-DORU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP ION-LAURENŢIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OPRIŞAN ALEXANDRA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NOVAC LICĂ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IURIANU MARDARE-GHEORGHE

 

ALIANȚA USR PLUS SILITRĂ ALIN
ALIANȚA USR PLUS MOLDOVEANU IOAN ALIN
ALIANȚA USR PLUS BÎICU DĂNUŢ
ALIANȚA USR PLUS VENTONEAC ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS BORDEIANU MONALISA

 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BÎCA IULIAN-MIHAIL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NACU MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VEZITEU GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ARDELEANU MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROŞCA MARIAN

 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CREŢU GABRIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CARAGAŢĂ VALERIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PLĂCINTĂ GABRIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIACONU TEMISTOCLE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IORDACHE VIOREL-CORNEL

 

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HENNING LASZLO-IANOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ESZTILLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEMETER FERENC

 

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOLEA ROMICĂ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CARP MIRCEA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRICOP ZENAIDA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIRCEA VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANOLE DOINA

 

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE UNGURIANU CRISTIAN

 

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUSUIOC ANDREI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SAMSON MARIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FILIMON ION

 

PARTIDUL VERDE ABUTOAIEI ALEXANDRU-ANDREI
PARTIDUL VERDE MARCU RALUCA-MARIA
PARTIDUL VERDE MOROZAN BOGDAN-IONUŢ
PARTIDUL VERDE NIŢICĂ MARIUS
PARTIDUL VERDE CRĂCIUN COSTICĂ

 

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUCĂTARU ALA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE URSACHE ADNANA-IOANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SFICHI GABRIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SLAV MARIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE AGAPI RĂDUCU-IULIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BALAN ALICE MIHAELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ENUŢĂ COSTEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PECHEANU CLAUDIU -GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOŞU DĂNUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ZVICHIU AUREL

 

 

  Lista candidaţilor din judeţul Vaslui la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

 

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OLTEANU DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PINTILIE CIPRIAN-VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BREZIANU DAN-LAURIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PANTEA VLĂDUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COSTACHE IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COJOCEA EUGENIA-DUMITRIŢA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VASILACHE MIHAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPESCU ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRILĂ DOREL

 

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BODRUG OLEG
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GANGU MARICEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAVALEAN VICTOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂLĂJAN EMIL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TUNARU VALERICA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ONILĂ ŞTEFAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POSTOLACHE PAUL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TRIFAN BOGDAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TĂNASĂ VIORICA

 

ALIANȚA USR PLUS BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS VINTILĂ DORIN-IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS TESLARIU IULIANA
ALIANȚA USR PLUS GOLOGAN PAUL-THEODOR
ALIANȚA USR PLUS COSTRĂŞEL ALIN-ELVIS
ALIANȚA USR PLUS IFRIM ALEXANDRU-GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS BOROŞESCU-MIHĂILĂ ANCA-GEORGEANA
ALIANȚA USR PLUS VENŢA NARCIS
ALIANȚA USR PLUS LIHOR ANDREI-CRISTIAN

 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TĂTARU NELU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POLAK TUDOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOBÂRNAT RADU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ONOFREI DANIEL-GARINCHA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULARDA CARMEN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂFORNIŢĂ ANDREI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPA CĂTĂLINA-EUGENIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PĂLĂDUŢĂ LOUIS-IULIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CREŢESCU VALENTIN

 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPICA EDUARD-ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SOLOMON ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STATIVĂ IRINEL-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂCIULĂ AUREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRVASE GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TIRON CRISTINA-MIHAIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VARTOLOMEI ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SCUTELNICU SORIN GHEORGHE GABRIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DOROBANŢU ION

 

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEKELY ANA-CEZARINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GRÜMAN RÓBERT-CSONGOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VÁNCZA TIBOR-ISTVÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FARKAS FERENC

 

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HAGIU AUGUSTIN-FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GOSPODIN SORINA-LĂCRĂMIOARA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GIURGEA VIOREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IACOB PETRONELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VIŞNICEAN ANDREEA-BIANCA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONSTANTIN GEORGETA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANOLE ŞTEFAN-ADRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CĂLINESCU AMELIA-IONELA

 

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ANASTASIEI DIANA-ANDREEA

 

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ENACHI RAISA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VOLOCARU SIMION-GABI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŢÎGANU ALEXANDR
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BECCIU MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞERBAN DAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNTU NICU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AVRAM IONUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUNTEANU VALENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUNTEANU IOAN

 

PARTIDUL VERDE LEONTE MONA-MARIA
PARTIDUL VERDE VASILIU IONUŢ
PARTIDUL VERDE SANDU MIHAELA
PARTIDUL VERDE GRĂDINARU MARIAN-ŞTEFAN
PARTIDUL VERDE LUPU ARISTIŢA
PARTIDUL VERDE GUZGANU MĂRCUŢ-COSTEL
PARTIDUL VERDE CIURARIU COSTEL LIVIU
PARTIDUL VERDE BUSUIOC SEBASTIAN VALERIU
PARTIDUL VERDE MIRCEA RADU-MIHAI

 

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DUMITRIU ANIŞOARA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE IFTIME VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE OPREA ŞTEFAN-VLAD
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GOTCĂ MIHAELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOSCU RODICA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GIOSU GEORGE-CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE AGAPI GINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GUZGAN ALEXANDRU

 

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ISTRATI IGORI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DELEANU TAISIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUCA ION
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PORUMB GENOVEVA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STATI FLORENTINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŢOCU MARICICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OLTIANU MARICICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IACOB PETRUŢĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STATI STANISLAV

Rezultate alegeri parlamentare 2020 Vaslui. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Sursa: Pro TV

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