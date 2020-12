Rezultate alegeri parlamentare 2020 Vaslui. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Vaslui mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Vaslui la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Vaslui la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Vaslui la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIACONU GELU-ŞTEFAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HUŞANU MIHAELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DORIN EMIL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VASILACHI SANDU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HUZUM GICU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUHĂESCU ROMULUS-DORU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP ION-LAURENŢIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OPRIŞAN ALEXANDRA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NOVAC LICĂ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IURIANU MARDARE-GHEORGHE

ALIANȚA USR PLUS SILITRĂ ALIN

ALIANȚA USR PLUS MOLDOVEANU IOAN ALIN

ALIANȚA USR PLUS BÎICU DĂNUŢ

ALIANȚA USR PLUS VENTONEAC ADRIAN

ALIANȚA USR PLUS BORDEIANU MONALISA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BÎCA IULIAN-MIHAIL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NACU MIHAELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VEZITEU GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ARDELEANU MIHAI

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROŞCA MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CREŢU GABRIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CARAGAŢĂ VALERIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PLĂCINTĂ GABRIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIACONU TEMISTOCLE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IORDACHE VIOREL-CORNEL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HENNING LASZLO-IANOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ESZTILLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEMETER FERENC

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOLEA ROMICĂ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CARP MIRCEA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRICOP ZENAIDA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIRCEA VASILE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANOLE DOINA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE UNGURIANU CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUSUIOC ANDREI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SAMSON MARIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FILIMON ION

PARTIDUL VERDE ABUTOAIEI ALEXANDRU-ANDREI

PARTIDUL VERDE MARCU RALUCA-MARIA

PARTIDUL VERDE MOROZAN BOGDAN-IONUŢ

PARTIDUL VERDE NIŢICĂ MARIUS

PARTIDUL VERDE CRĂCIUN COSTICĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUCĂTARU ALA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE URSACHE ADNANA-IOANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SFICHI GABRIELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SLAV MARIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE AGAPI RĂDUCU-IULIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BALAN ALICE MIHAELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ENUŢĂ COSTEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PECHEANU CLAUDIU -GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOŞU DĂNUŢ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ZVICHIU AUREL

Lista candidaţilor din judeţul Vaslui la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OLTEANU DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PINTILIE CIPRIAN-VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BREZIANU DAN-LAURIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PANTEA VLĂDUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA COSTACHE IONUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA COJOCEA EUGENIA-DUMITRIŢA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VASILACHE MIHAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPESCU ANDREI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRILĂ DOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BODRUG OLEG

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GANGU MARICEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAVALEAN VICTOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂLĂJAN EMIL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TUNARU VALERICA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ONILĂ ŞTEFAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POSTOLACHE PAUL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TRIFAN BOGDAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TĂNASĂ VIORICA

ALIANȚA USR PLUS BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN

ALIANȚA USR PLUS VINTILĂ DORIN-IONUŢ

ALIANȚA USR PLUS TESLARIU IULIANA

ALIANȚA USR PLUS GOLOGAN PAUL-THEODOR

ALIANȚA USR PLUS COSTRĂŞEL ALIN-ELVIS

ALIANȚA USR PLUS IFRIM ALEXANDRU-GABRIEL

ALIANȚA USR PLUS BOROŞESCU-MIHĂILĂ ANCA-GEORGEANA

ALIANȚA USR PLUS VENŢA NARCIS

ALIANȚA USR PLUS LIHOR ANDREI-CRISTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TĂTARU NELU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POLAK TUDOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOBÂRNAT RADU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ONOFREI DANIEL-GARINCHA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULARDA CARMEN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂFORNIŢĂ ANDREI

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPA CĂTĂLINA-EUGENIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PĂLĂDUŢĂ LOUIS-IULIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CREŢESCU VALENTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPICA EDUARD-ANDREI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SOLOMON ADRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STATIVĂ IRINEL-IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂCIULĂ AUREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRVASE GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TIRON CRISTINA-MIHAIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VARTOLOMEI ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SCUTELNICU SORIN GHEORGHE GABRIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DOROBANŢU ION

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEKELY ANA-CEZARINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GRÜMAN RÓBERT-CSONGOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VÁNCZA TIBOR-ISTVÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FARKAS FERENC

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HAGIU AUGUSTIN-FLORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GOSPODIN SORINA-LĂCRĂMIOARA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GIURGEA VIOREL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IACOB PETRONELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VIŞNICEAN ANDREEA-BIANCA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONSTANTIN GEORGETA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANOLE ŞTEFAN-ADRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CĂLINESCU AMELIA-IONELA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ANASTASIEI DIANA-ANDREEA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ENACHI RAISA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VOLOCARU SIMION-GABI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŢÎGANU ALEXANDR

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BECCIU MIHAELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞERBAN DAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNTU NICU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AVRAM IONUŢ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUNTEANU VALENTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUNTEANU IOAN

PARTIDUL VERDE LEONTE MONA-MARIA

PARTIDUL VERDE VASILIU IONUŢ

PARTIDUL VERDE SANDU MIHAELA

PARTIDUL VERDE GRĂDINARU MARIAN-ŞTEFAN

PARTIDUL VERDE LUPU ARISTIŢA

PARTIDUL VERDE GUZGANU MĂRCUŢ-COSTEL

PARTIDUL VERDE CIURARIU COSTEL LIVIU

PARTIDUL VERDE BUSUIOC SEBASTIAN VALERIU

PARTIDUL VERDE MIRCEA RADU-MIHAI

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DUMITRIU ANIŞOARA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE IFTIME VASILE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE OPREA ŞTEFAN-VLAD

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GOTCĂ MIHAELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOSCU RODICA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GIOSU GEORGE-CRISTIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE AGAPI GINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GUZGAN ALEXANDRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ISTRATI IGORI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DELEANU TAISIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUCA ION

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PORUMB GENOVEVA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STATI FLORENTINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŢOCU MARICICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OLTIANU MARICICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IACOB PETRUŢĂ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STATI STANISLAV