Rezultate alegeri parlamentare 2020 Mehedinți. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Mehedinți, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Mehedinți la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Mehedinți la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Mehedinți la Senat la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVÁCS ALEXANDRU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÉCZI CSILLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOMBI ATTILA-JÁNOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVACS TIBERIU



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GAGEA FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOC LOREDANA-GEORGIANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STELESCU MARIA-GEORGETA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOISESCU LOUIS-LUCIAN



PARTIDUL PRO ROMÂNIA CICAN ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA COCA GEORGIANA-MARIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢĂROI MARIOARA-MARIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHART FLORIN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FIRU STELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÎRJAN DANIEL-OLIMPIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MANŢOG VALERIU-ŞTEFAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DEGERATU SILVIUS-GOGU



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MUICĂ-IVAŞCU NICU-ALIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA AVRAM FLORIAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE URUCU PETRIŞOR-GABRIEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PĂCURARU ELISABETA-DANIELA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MAZILU LIVIU-LUCIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RÎMNICEANU ROSEMARIE-DELIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAŞOLEA EMIL-MIHAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUZATU OANA-CONSTANTINA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MICLĂU CLAUDIA-EFTALIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUNCIANU AURELIA-LILIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) URTILĂ GHEORGHE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALEXANDRU NICOLETA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMOIAGĂ VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂDUVA MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RUSU IULIAN-GEORGE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂCĂROIU ANCA



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ BAROGA CARMEN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MITROI DUMITRU

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MORARU MARIUS

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VĂDUVA AUGUSTIN



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ZAMFIRESCU CARMEN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN STANCU CRISTIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ZAMFIRESCU GHEORGHE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TURCU DORINA



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BLIDARIU GHEORGHE-ADRIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TĂTUCU PETRONELA-DOINA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂICOIANU ROBERT-IONUŢ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANASTASIU GINA-LAURA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOR PETRICĂ BEBE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOR LINA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NISTOR MARIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MLADINOIU CATINCA-TATIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VĂTUIU GEORGE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TĂMÎŞI COSTEL

Lista candidaţilor din judeţul Mehedinți la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KATONA IBOLYA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BONCIDAI CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VINCZE ALEXANDRU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BŐTI SANDOR-CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOMBI SZILÁRD-ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BEREK STEFAN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CUPĂ ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZOICAN IRINA-OANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CUPĂ MARIA-RAMONA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TUFIŞ ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VATAMANU DAN-CĂTĂLIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SITARU ALEXANDRU



PARTIDUL PRO ROMÂNIA TEIŞ ALINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCANU CIPRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CUCU MIHAELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MEDRAGONIU GABI-DAMIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOŢILĂ EDUARD

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PÎRVĂNESCU MARIUS



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPESCU VIRGIL-DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂRCULESCU DUMITRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL UDRIŞTE IULIU-ALIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARCOCI ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞURCĂ DANIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢIGĂNELE MARIUS-SORIN



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ŞTEFĂNESCU LAURENŢIU-COSTIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TĂRĂBUŢĂ MARCEL-FLORIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA FLORESCU DANIEL-CONSTANTIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GHERGHE DANIELA-CRISTINA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SCURTU DORINEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VOICU MIHAIL-CRISTINEL



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRILĂ VIRGIL ALIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FOLESCU CORNEL-VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIBINESCU IONUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COJOCARU NICU-ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TURBAT ANDRADA-CARMINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞERBAN ANGHEL-IONUŢ



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALEXANDRU BOGDAN-CEZAR

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MICLĂU CONSTANTIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RÎŞNIŢĂ ANIŞOARA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP AIDA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEGRESCU VERGINIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SPINEANU TEODOR



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ CARMEN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOGĂCEANU NICOLETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NECŞOIU ALBERT-RĂZVAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RĂDUCAN IULIA-CRISTINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOIAN CARMEN-MARGARETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IONIŢĂ OLIVIA-MIHAELA



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MĂNEANU FLORIN-ION

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TUDOR PETRONELA-DANIELA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TUDOSOIU LAURENŢIU-DAVID

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VIAŞU GINA-ELENA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MATEI ADELA-LIA-CRISTINA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TUDOSOIU TEODORA



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ANDREI CONSTANTIN-OCTAVIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SAMFIRA ION

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MOŞNEANU DORINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ANDREI MARIANA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN STANCU IOANA



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PESCARU DANIEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ NEAMŢU EUGENIA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TĂTUCU CRISTIAN-EUGEN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE LINTE MIHAI VALENTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUZATU BOGDAN-CLAUDIU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEAG ANDREEA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOR ANA-LUIZA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ILEANA ALIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ILEANA FLORINA-ŞTEFANIA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BLIDARU IULIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VĂTĂŞOIU IRINA-COSMINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DÎRPEŞ PETRE-AURELIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RĂŢULESCU DANIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SCHINTEIE VASILICĂ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOLACU NICHIFOR-FLORIAN



CANDIDAT INDEPENDENT PESCARU NICUŞOR