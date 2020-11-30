Rezultate alegeri parlamentare 2020 Mehedinți. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

30-11-2020 22:22


vot

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Mehedinți, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

 

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Mehedinți la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare. 

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Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.

 


Lista candidaţilor din judeţul Mehedinți la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

 

Lista candidaţilor din judeţul Mehedinți la Senat la alegerile parlamentare 2020

 

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVÁCS ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÉCZI CSILLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOMBI ATTILA-JÁNOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVACS TIBERIU


PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GAGEA FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOC LOREDANA-GEORGIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STELESCU MARIA-GEORGETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOISESCU LOUIS-LUCIAN


PARTIDUL PRO ROMÂNIA CICAN ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COCA GEORGIANA-MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢĂROI MARIOARA-MARIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHART FLORIN


PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FIRU STELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÎRJAN DANIEL-OLIMPIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MANŢOG VALERIU-ŞTEFAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DEGERATU SILVIUS-GOGU


ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MUICĂ-IVAŞCU NICU-ALIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA AVRAM FLORIAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE URUCU PETRIŞOR-GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PĂCURARU ELISABETA-DANIELA


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MAZILU LIVIU-LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RÎMNICEANU ROSEMARIE-DELIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAŞOLEA EMIL-MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUZATU OANA-CONSTANTINA


PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MICLĂU CLAUDIA-EFTALIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUNCIANU AURELIA-LILIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) URTILĂ GHEORGHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALEXANDRU NICOLETA


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMOIAGĂ VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂDUVA MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RUSU IULIAN-GEORGE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂCĂROIU ANCA


PARTIDUL NOUA DREAPTĂ BAROGA CARMEN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MITROI DUMITRU
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MORARU MARIUS
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VĂDUVA AUGUSTIN


PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ZAMFIRESCU CARMEN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN STANCU CRISTIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ZAMFIRESCU GHEORGHE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TURCU DORINA


ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BLIDARIU GHEORGHE-ADRIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TĂTUCU PETRONELA-DOINA


PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂICOIANU ROBERT-IONUŢ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANASTASIU GINA-LAURA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOR PETRICĂ BEBE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOR LINA


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NISTOR MARIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MLADINOIU CATINCA-TATIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VĂTUIU GEORGE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TĂMÎŞI COSTEL

 

Lista candidaţilor din judeţul Mehedinți la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

 

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KATONA IBOLYA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BONCIDAI CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VINCZE ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BŐTI SANDOR-CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOMBI SZILÁRD-ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BEREK STEFAN


PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CUPĂ ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZOICAN IRINA-OANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CUPĂ MARIA-RAMONA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TUFIŞ ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VATAMANU DAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SITARU ALEXANDRU


PARTIDUL PRO ROMÂNIA TEIŞ ALINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCANU CIPRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CUCU MIHAELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MEDRAGONIU GABI-DAMIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOŢILĂ EDUARD
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PÎRVĂNESCU MARIUS


PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPESCU VIRGIL-DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂRCULESCU DUMITRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL UDRIŞTE IULIU-ALIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARCOCI ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞURCĂ DANIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢIGĂNELE MARIUS-SORIN


ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ŞTEFĂNESCU LAURENŢIU-COSTIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TĂRĂBUŢĂ MARCEL-FLORIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA FLORESCU DANIEL-CONSTANTIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GHERGHE DANIELA-CRISTINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SCURTU DORINEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VOICU MIHAIL-CRISTINEL


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRILĂ VIRGIL ALIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FOLESCU CORNEL-VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIBINESCU IONUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COJOCARU NICU-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TURBAT ANDRADA-CARMINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞERBAN ANGHEL-IONUŢ


PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALEXANDRU BOGDAN-CEZAR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MICLĂU CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RÎŞNIŢĂ ANIŞOARA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP AIDA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEGRESCU VERGINIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SPINEANU TEODOR


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ CARMEN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOGĂCEANU NICOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NECŞOIU ALBERT-RĂZVAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RĂDUCAN IULIA-CRISTINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOIAN CARMEN-MARGARETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IONIŢĂ OLIVIA-MIHAELA


PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MĂNEANU FLORIN-ION
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TUDOR PETRONELA-DANIELA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TUDOSOIU LAURENŢIU-DAVID
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VIAŞU GINA-ELENA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MATEI ADELA-LIA-CRISTINA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TUDOSOIU TEODORA


PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ANDREI CONSTANTIN-OCTAVIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SAMFIRA ION
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MOŞNEANU DORINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ANDREI MARIANA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN STANCU IOANA


ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PESCARU DANIEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ NEAMŢU EUGENIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TĂTUCU CRISTIAN-EUGEN


PARTIDUL ROMÂNIA MARE LINTE MIHAI VALENTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUZATU BOGDAN-CLAUDIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEAG ANDREEA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOR ANA-LUIZA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ILEANA ALIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ILEANA FLORINA-ŞTEFANIA


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BLIDARU IULIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VĂTĂŞOIU IRINA-COSMINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DÎRPEŞ PETRE-AURELIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RĂŢULESCU DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SCHINTEIE VASILICĂ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOLACU NICHIFOR-FLORIAN


CANDIDAT INDEPENDENT PESCARU NICUŞOR

 

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Sursa: Pro TV

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