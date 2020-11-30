Rezultate alegeri parlamentare 2020 Călărași. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Călărași, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Călărași la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Călărași la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Călărași la Senat la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS EREMIA CRISTIAN-ROBERT
ALIANȚA USR PLUS MOCANU MIHAELA
ALIANȚA USR PLUS DUMITRU DAN CRISTIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAUMAN VILHELM
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SOMOGYI TAMÁS-LÉNÁRD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA URSUŢA ÉVA-ENIKŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLÁH ZOLTÁN-LORÁND
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MESEŞEANU RĂZVAN-ILIE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIRIŢĂ ALEXANDRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SÂRZEA VLAD-GEORGE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA EFTIMIE ELENA SENAT
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PANDEA CIPRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IORGA CRISTIAN-VIRGIL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CARAION MARIA-RALUCA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRĂGAN FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIONOIU NICUŞOR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUŞAT LIVIU-GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIACONU LILIANA-CORINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ILIESCU CĂTĂLIN-LUCIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SMITH ANCA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ROTARU NICOLAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞTEFAN MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR MOLNAR DAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR BRĂNESCU CRISTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR ASAFTEI LENUŢA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI MARIUS-DAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRIVAC DUMITRA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHIRICĂ-UNGUREANU DALI-CRISTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICULAE DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OLAN LAURENŢIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ENE MĂDĂLINA-GEORGIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUCUR CRISTINEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEAGU MIHAI-CRISTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOTOŞINEANU ROMEO
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PALAZU MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHIDU GEORGETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TUDOR ION
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OANŢĂ MARIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN LAURENŢIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGUŢ CLAUDIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RADE AURELIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DUMITRU CORNEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ZABET ION
Lista candidaţilor din judeţul Călărași la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS MIRESCU COSTIN
ALIANȚA USR PLUS BRÎNCOVEANU VICTOR-ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BARBU NARCIS-VLAD
ALIANȚA USR PLUS CHIUOARU MĂDĂLIN-VASILE
ALIANȚA USR PLUS TOPALĂ ANAMARIA-NICOLETA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SOMOGYI ORSOLYA-ILONA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PELLE CSABA NANDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SOMOGYI NARCISZ-CSILLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SĂRAC MAGDALENA-EDINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MELEG ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRO NORBERT-ZOLTÁN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DOBRE ADRIAN-MARIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMBRAVĂ VIRGIL-MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RĂDUCU VALENTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEDELCU MARIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BALTOŞ MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CONSTANTIN ANA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRU FLORIAN-EMIL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRĂGULIN ALIN-BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COMAN DRAGOŞ-FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PRICĂ RUXANDRA-ALINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASILE ALEXANDRU-LUCIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STAN ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COARNĂ DUMITRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BÎRCĂ CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SEFER CRISTIAN-GEORGE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VRĂJITORU SORINEL-MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUNTEANU CRISTINA-LAURA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRUIŢĂ DARIE-NICOLAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VLĂDICA SIMONA-MARIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COMAN LIVIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETCU MIHAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRĂCIUN PAULA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BROJU AURELIA-ALINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BARBU COSTIN-JULIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR POSTOLACHE IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR VELCESCU ANCA-FLORINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BALABAŞCIUC CĂLIN-CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANCIU NICU-GEORGEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANCIU MIRELA-GEORGIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHIURCĂ SORIN-CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GRIGORE ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CARATĂ OVIDIU-CRISTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONSTANTINESCU LEONTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PANAGHIA MĂDĂLINA-CRISTINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOBRE ANDREI-SEBASTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MORARU MĂDĂLINA-LILIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MARIN ŞTEFAN-OTTO
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIŞMAŞ DUMITRU-LIVIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VANGHELIE MARIAN-DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA VASILE-VALENTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGHICI MARINELA-CEZARINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ARDELEANU IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEAGU CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PANAIT LUCIAN-MĂDĂLIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FARKAŞ NICU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GIOACĂŞ GEORGEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARINCIU MĂDĂLINA-TEODORA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ROBU NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SELIM INDIRA-FILIS
PARTIDUL ROMÂNIA MARE IORDACHE CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONSTANTIN MARIAN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BURTOI NICUŞOR
CANDIDAT INDEPENDENT IVAN ANDREI
Sursa: Pro TV