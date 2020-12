Rezultate alegeri parlamentare 2020 Călărași. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Călărași, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Călărași la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Călărași la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Călărași la Senat la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS EREMIA CRISTIAN-ROBERT

ALIANȚA USR PLUS MOCANU MIHAELA

ALIANȚA USR PLUS DUMITRU DAN CRISTIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAUMAN VILHELM

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SOMOGYI TAMÁS-LÉNÁRD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA URSUŢA ÉVA-ENIKŐ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLÁH ZOLTÁN-LORÁND

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MESEŞEANU RĂZVAN-ILIE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIRIŢĂ ALEXANDRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SÂRZEA VLAD-GEORGE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA EFTIMIE ELENA SENAT

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PANDEA CIPRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IORGA CRISTIAN-VIRGIL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CARAION MARIA-RALUCA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRĂGAN FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIONOIU NICUŞOR

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUŞAT LIVIU-GABRIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIACONU LILIANA-CORINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ILIESCU CĂTĂLIN-LUCIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SMITH ANCA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ROTARU NICOLAE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞTEFAN MIHAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR MOLNAR DAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR BRĂNESCU CRISTINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR ASAFTEI LENUŢA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI MARIUS-DAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRIVAC DUMITRA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHIRICĂ-UNGUREANU DALI-CRISTINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICULAE DUMITRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OLAN LAURENŢIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ENE MĂDĂLINA-GEORGIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUCUR CRISTINEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEAGU MIHAI-CRISTIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOTOŞINEANU ROMEO

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PALAZU MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHIDU GEORGETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TUDOR ION

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OANŢĂ MARIANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN LAURENŢIU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGUŢ CLAUDIU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE RADE AURELIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DUMITRU CORNEL

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ZABET ION

Lista candidaţilor din judeţul Călărași la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS MIRESCU COSTIN

ALIANȚA USR PLUS BRÎNCOVEANU VICTOR-ALEXANDRU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BARBU NARCIS-VLAD

ALIANȚA USR PLUS CHIUOARU MĂDĂLIN-VASILE

ALIANȚA USR PLUS TOPALĂ ANAMARIA-NICOLETA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SOMOGYI ORSOLYA-ILONA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PELLE CSABA NANDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SOMOGYI NARCISZ-CSILLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SĂRAC MAGDALENA-EDINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MELEG ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRO NORBERT-ZOLTÁN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DOBRE ADRIAN-MARIUS

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMBRAVĂ VIRGIL-MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA RĂDUCU VALENTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEDELCU MARIUS

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BALTOŞ MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CONSTANTIN ANA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRU FLORIAN-EMIL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRĂGULIN ALIN-BOGDAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COMAN DRAGOŞ-FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PRICĂ RUXANDRA-ALINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASILE ALEXANDRU-LUCIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STAN ŞTEFAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COARNĂ DUMITRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BÎRCĂ CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SEFER CRISTIAN-GEORGE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VRĂJITORU SORINEL-MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUNTEANU CRISTINA-LAURA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRUIŢĂ DARIE-NICOLAE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VLĂDICA SIMONA-MARIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COMAN LIVIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETCU MIHAI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRĂCIUN PAULA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BROJU AURELIA-ALINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BARBU COSTIN-JULIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR POSTOLACHE IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR VELCESCU ANCA-FLORINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BALABAŞCIUC CĂLIN-CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANCIU NICU-GEORGEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANCIU MIRELA-GEORGIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHIURCĂ SORIN-CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GRIGORE ALEXANDRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CARATĂ OVIDIU-CRISTIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONSTANTINESCU LEONTIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PANAGHIA MĂDĂLINA-CRISTINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOBRE ANDREI-SEBASTIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MORARU MĂDĂLINA-LILIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MARIN ŞTEFAN-OTTO

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIŞMAŞ DUMITRU-LIVIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VANGHELIE MARIAN-DANIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA VASILE-VALENTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGHICI MARINELA-CEZARINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ARDELEANU IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEAGU CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PANAIT LUCIAN-MĂDĂLIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FARKAŞ NICU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GIOACĂŞ GEORGEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARINCIU MĂDĂLINA-TEODORA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ROBU NICOLAE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SELIM INDIRA-FILIS

PARTIDUL ROMÂNIA MARE IORDACHE CRISTIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONSTANTIN MARIAN

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BURTOI NICUŞOR

CANDIDAT INDEPENDENT IVAN ANDREI