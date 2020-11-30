Rezultate alegeri parlamentare 2020 Brăila. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Brăila, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Brăila la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Brăila la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Brăila la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETREA DORIN-SILVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUDĂU EUGENIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BADIU MIHĂIŢĂ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GOLEA FLORENTINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SEER IULIU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BUTKA GERGELY-NORBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KERESKÉNYI NOÉMI-ÉVA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TASNADI ŞTEFAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IORGA DORULEŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SARAFOLEAN COMAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TOMA-BROASCĂ VIRGINIA-GEANINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞERBAN GEORGICĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUCĂLĂU ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BAŞNO ALEXANDRU-VLĂDUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BRĂCACIU RADIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUDOR LUCICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROTARU ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIOCAN DOINIŢA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT EPUREANU IONEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GOANŢĂ ADRIAN-MIHAI
ALIANȚA USR PLUS CIOCAN NICUŞOR
ALIANȚA USR PLUS STAN CRISTIAN-IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS PUIA RODICA
ALIANȚA USR PLUS PÎRLOG NICUŞOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STAN DOINA DIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PRICOP LENUŢA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGAN MIHAI-COMAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ARDELEANU ALEXANDRU
PARTIDUL VERDE BOTEA PETRE-BOGDAN
PARTIDUL VERDE TEODORESCU EMIL
PARTIDUL VERDE GAVRILĂ RĂDIŢA
PARTIDUL VERDE TIMOFTE SEVASTIAN-AUGUSTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHEORGHIU PAULA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN STANCU TUDORA-AURELIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BACIU CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TOMULESCU MARIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BĂCANU-GĂLIE DIANA-GABRIELA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CIORNEA FLORENTINA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CRĂCIUN LAVINIUS-IOAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ NACU MARIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HANGAN ANDREI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUNTEANU NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FERESCU MIHAELA-LUCIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TOADER SĂNDICA
PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ DUMITRACHE IULIAN
PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ BREZAN ALINA
PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ ROŞCA VENORIS-DAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RITZINGER ADRIAN BERNHARD
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANEA AUREL-MIHĂIŢĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANDRONE NECULAE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RUS GABRIELA-LILIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PĂUN DAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COMĂNESCU ANIŞOARA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LEAHU DUMITREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BAICU ION
Lista candidaţilor din judeţul Brăila la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LAUFER HARRY-ILAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RĂZMERIŢĂ IONUŢ-COSMIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA UNTARU GHEORGHE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PÎCLEANU CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VLAD DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRAGU FLORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHAI CARMEN-MARIANA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MUREŞAN ŞTEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VERES NORBERT-ANDREI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY-TOTH MARK-IOZSEF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RAKOSI RÉKA-RENÁTA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MAIER NÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ŐRI-PÁKAI FRANCISCA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GNÁNDT ZOLTÁN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOTEA VIOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂDULESCU DANIELA-ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARINIUC DANIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GÎSCĂ TUDOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STĂNCESCU VIRGINIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUDULEA MIRCEA-LUCIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHALACHE MIHAELA-VERONICA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPA ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VARGA VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONIŢĂ ANTONETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUNTRARU MARILENA-EMILIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CADÎR DANIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXANDRU IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DROGEANU ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIRCEA FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NIŢĂ NICU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PALADI GEORGE-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CARANICA GEORGE-MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BADIU VIRGINIA-LOREDANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VĂRZARU DAN ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VOINEAG CRISTIANA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA STANCU IONUŢ-CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ISVORANU MIHAI-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HENNING SILVIA-CLAUDIA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE STOICA GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IRIMIA NICOLAE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BÎZU ŞTEFĂNEL-RĂZVAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ION GABRIEL-SABIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RUSU DARIA-ALEXANDRA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE OŢELEA FĂNEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOSE AURELIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SACALIUC IULIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GHEORGHE ANA-MARIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE POPA ALEXANDRA-CRISTINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE HURMUZACHE AUREL
PARTIDUL VERDE LUPU GHEORGHE
PARTIDUL VERDE AGAPIE SILVIANA
PARTIDUL VERDE CODRESCU MARILENA
PARTIDUL VERDE POTECĂ TEODOR
PARTIDUL VERDE CAPBUN GHEORGHIŢĂ
PARTIDUL VERDE BORDEA LUCIAN
PARTIDUL VERDE RĂDULESCU VALERIU
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BEREANDĂ MARIUS
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FĂTU NECULAI
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GUGIU-FĂTU CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TOMULESCU IULIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TĂNASE ION
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN COMAN TOMA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LEONTE LILI
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BACIU GEORGETA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ GRIGORE CRISTIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BĂCANU-GĂLIE NICU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ SIMION IONEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CORA FLORENTINA-MĂDĂLINA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ SCRIPCARU ELENA-CORNELIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ NICHIFOR SORIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BULGARU MARICEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIUBUC CIPRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ILIUŢĂ MIRUNA-ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TĂTĂRUŞ IONEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONSTANTIN ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VASILACHE ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STROE GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIDOI ION-DORIN
PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ ION CARMEN
PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ VÎNTU MIRCEA
PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ MUŞAT COSMIN
PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ DOBRIN GEORGIANA-MIHAELA
PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ BÎRLIGEA FLOAREA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COMŞA GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHEŢU CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEDELCU STELUŢA-GEORGETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CĂLIN AUREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BERDEI FLORICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SAMARAS ARGENTINA-LILIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOXAN LUCIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRAGOMIR MIHAI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEGOIŢĂ STĂNICĂ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOBRE NICOLAE-AURELIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MAIER FLORIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEGOIŢĂ MIRELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HUMENUC OCTAVIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ZAHEU AURELIAN
CANDIDAT INDEPENDENT TABARAC ADRIAN
CANDIDAT INDEPENDENT CALU NECULAI
Sursa: Pro TV