Rezultate alegeri parlamentare 2020 Brăila. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Brăila, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Brăila la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Brăila la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Brăila la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETREA DORIN-SILVIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUDĂU EUGENIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BADIU MIHĂIŢĂ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GOLEA FLORENTINA



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SEER IULIU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BUTKA GERGELY-NORBERT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KERESKÉNYI NOÉMI-ÉVA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TASNADI ŞTEFAN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IORGA DORULEŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SARAFOLEAN COMAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TOMA-BROASCĂ VIRGINIA-GEANINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞERBAN GEORGICĂ



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUCĂLĂU ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BAŞNO ALEXANDRU-VLĂDUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BRĂCACIU RADIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUDOR LUCICA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROTARU ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIOCAN DOINIŢA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT EPUREANU IONEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GOANŢĂ ADRIAN-MIHAI



ALIANȚA USR PLUS CIOCAN NICUŞOR

ALIANȚA USR PLUS STAN CRISTIAN-IONUŢ

ALIANȚA USR PLUS PUIA RODICA

ALIANȚA USR PLUS PÎRLOG NICUŞOR



PARTIDUL ROMÂNIA MARE STAN DOINA DIANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PRICOP LENUŢA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGAN MIHAI-COMAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ARDELEANU ALEXANDRU



PARTIDUL VERDE BOTEA PETRE-BOGDAN

PARTIDUL VERDE TEODORESCU EMIL

PARTIDUL VERDE GAVRILĂ RĂDIŢA

PARTIDUL VERDE TIMOFTE SEVASTIAN-AUGUSTIN



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHEORGHIU PAULA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN STANCU TUDORA-AURELIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BACIU CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TOMULESCU MARIAN



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BĂCANU-GĂLIE DIANA-GABRIELA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CIORNEA FLORENTINA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CRĂCIUN LAVINIUS-IOAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ NACU MARIA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HANGAN ANDREI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUNTEANU NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FERESCU MIHAELA-LUCIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TOADER SĂNDICA



PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ DUMITRACHE IULIAN

PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ BREZAN ALINA

PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ ROŞCA VENORIS-DAN



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RITZINGER ADRIAN BERNHARD

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANEA AUREL-MIHĂIŢĂ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANDRONE NECULAE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RUS GABRIELA-LILIANA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PĂUN DAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COMĂNESCU ANIŞOARA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LEAHU DUMITREL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BAICU ION

Lista candidaţilor din judeţul Brăila la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LAUFER HARRY-ILAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA RĂZMERIŢĂ IONUŢ-COSMIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA UNTARU GHEORGHE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PÎCLEANU CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VLAD DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRAGU FLORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHAI CARMEN-MARIANA



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MUREŞAN ŞTEFAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VERES NORBERT-ANDREI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY-TOTH MARK-IOZSEF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RAKOSI RÉKA-RENÁTA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MAIER NÁNDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ŐRI-PÁKAI FRANCISCA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GNÁNDT ZOLTÁN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOTEA VIOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂDULESCU DANIELA-ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARINIUC DANIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GÎSCĂ TUDOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STĂNCESCU VIRGINIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUDULEA MIRCEA-LUCIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHALACHE MIHAELA-VERONICA



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPA ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VARGA VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONIŢĂ ANTONETA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUNTRARU MARILENA-EMILIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CADÎR DANIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXANDRU IONEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DROGEANU ALEXANDRU



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIRCEA FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NIŢĂ NICU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PALADI GEORGE-ADRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CARANICA GEORGE-MARIUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BADIU VIRGINIA-LOREDANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VĂRZARU DAN ANDREI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VOINEAG CRISTIANA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA STANCU IONUŢ-CĂTĂLIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ISVORANU MIHAI-CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HENNING SILVIA-CLAUDIA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE STOICA GABRIEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IRIMIA NICOLAE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BÎZU ŞTEFĂNEL-RĂZVAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ION GABRIEL-SABIN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE RUSU DARIA-ALEXANDRA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE OŢELEA FĂNEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOSE AURELIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SACALIUC IULIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GHEORGHE ANA-MARIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE POPA ALEXANDRA-CRISTINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE HURMUZACHE AUREL



PARTIDUL VERDE LUPU GHEORGHE

PARTIDUL VERDE AGAPIE SILVIANA

PARTIDUL VERDE CODRESCU MARILENA

PARTIDUL VERDE POTECĂ TEODOR

PARTIDUL VERDE CAPBUN GHEORGHIŢĂ

PARTIDUL VERDE BORDEA LUCIAN

PARTIDUL VERDE RĂDULESCU VALERIU



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BEREANDĂ MARIUS



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FĂTU NECULAI

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GUGIU-FĂTU CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TOMULESCU IULIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TĂNASE ION

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN COMAN TOMA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LEONTE LILI

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BACIU GEORGETA



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ GRIGORE CRISTIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BĂCANU-GĂLIE NICU

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ SIMION IONEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CORA FLORENTINA-MĂDĂLINA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ SCRIPCARU ELENA-CORNELIA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ NICHIFOR SORIN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BULGARU MARICEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIUBUC CIPRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ILIUŢĂ MIRUNA-ELENA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TĂTĂRUŞ IONEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONSTANTIN ADRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VASILACHE ALEXANDRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STROE GHEORGHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIDOI ION-DORIN



PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ ION CARMEN

PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ VÎNTU MIRCEA

PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ MUŞAT COSMIN

PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ DOBRIN GEORGIANA-MIHAELA

PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ BÎRLIGEA FLOAREA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COMŞA GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHEŢU CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEDELCU STELUŢA-GEORGETA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CĂLIN AUREL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BERDEI FLORICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SAMARAS ARGENTINA-LILIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOXAN LUCIAN



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRAGOMIR MIHAI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEGOIŢĂ STĂNICĂ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOBRE NICOLAE-AURELIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MAIER FLORIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEGOIŢĂ MIRELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HUMENUC OCTAVIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ZAHEU AURELIAN



CANDIDAT INDEPENDENT TABARAC ADRIAN



CANDIDAT INDEPENDENT CALU NECULAI