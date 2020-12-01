Rezultate alegeri parlamentare 2020 Bacău. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Bacău, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Bacău la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Bacău la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Bacău la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SECHELARIU SERGIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOCANU DANIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BLAGĂ SICA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DRĂGĂNUŢĂ NECULAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GYÖRGY LEVENTE-BALÁZS
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IORGA DANIEL-DUMITRU
ALIANȚA USR PLUS CERNIC SEBASTIAN
ALIANȚA USR PLUS ZAMĂ ROBERSON
ALIANȚA USR PLUS LOVIN SILVIU-ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS LUNCANU CLARA
ALIANȚA USR PLUS CIOBANU FELICIA
ALIANȚA USR PLUS POPA-APREUTESEI IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FENECHIU CĂTĂLIN-DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUCHIAN DRAGOŞ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL URBAN VIOLETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRIŢCU GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAŞCU APĂVĂLOAIE ELENA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STOICAN IULIAN VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NECULA COSMIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HOZOI IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HAMAD AL-ESSA TALAL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢAGA AURELIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUPU IONEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HEGYELI ATTILA-KÁROLY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY-GALACZI HAJNAL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GELEI BOTOND
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KÁDÁR ELEMÉR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KISS KINGA-ILDIKÓ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSEP TOMA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PURCĂRIN BIANCA-MIHAELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT EGARMIN ANA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIMA CARMEN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANDRIEŞ IONUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POCOVNICU CONSTANTIN-DORIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PASCARU ION
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COJOCĂRESCU GEORGE-MARCEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBĂNIŢĂ LUYZA GABRIELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BALCAN GEORGE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUNTEANU DUMITRU-DORI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMA CRISTINEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) UMBRĂRESCU COZMIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOMINTEANU RĂZVAN NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRĂGULESCU DRAGOŞ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HOSTIUC TAMARA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COJOCARU PAUL CORNELIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MĂGUREANU-DÂM FLORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂDUREAN SAMOILĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SULIMAN NICOLETA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TÂRZIU-GRĂJDEANU ADELA-IOANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BĂBUŞANU MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FIERARU VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MÎRLEANU NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GROZA VASILE-CRISTINEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ALEXA CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PLATON DORICA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RĂDUCAN MARIUS-CĂTĂLIN
Lista candidaţilor din judeţul Bacău la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MELINTE ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VREME VALERIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRISTEA ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GEABOC-BĂDIC RODICA-MIHAELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PASCALINI NINI-ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IŞTOC CRISTINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VINCA DORU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PATRAŞC DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BERUŞCĂ LUCIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IFTIMIE RADU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOCAN CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOICA NECULAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STATE ELDOR-CONSTANTIN
ALIANȚA USR PLUS LAZĂR TEODOR
ALIANȚA USR PLUS ICHIM CRISTIAN-PAUL
ALIANȚA USR PLUS NEGRU ANDREEA
ALIANȚA USR PLUS MATEI MARIANA-CRISTINA
ALIANȚA USR PLUS TAMBA VIOREL
ALIANȚA USR PLUS CIOBANU ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS RUSU LIVIU
ALIANȚA USR PLUS POPESCU-GAGIU ŞTEFANA
ALIANȚA USR PLUS BOCA LAURENŢIU
ALIANȚA USR PLUS IUŢUC IRINA
ALIANȚA USR PLUS DRĂGUŢ BOGDAN
ALIANȚA USR PLUS CIOBANU-HARHAS FLORINEL
ALIANȚA USR PLUS STANCIU TEODOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FECHET MIRCEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIOFU CĂTĂLINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HĂRĂTĂU ELENA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂSTASĂ CLAUDIU-CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIROŞEANU LIVIU ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢARĂLUNGĂ GABRIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MICLĂUŞ DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IORDACHE IOANA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂSTASE MARIA-RALUCA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BÎRZU ILIE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CUCU EUSEBIU-DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BANU MIHAI-RĂZVAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FERCHIU MARIUS-ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA AVRAM CONSTANTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIACONU EUSEBIU-IANCU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOLFĂ LORENA-ELENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZAMFIRESCU EUGEN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BURHUI FLORIN-BOGDAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HULUŢĂ GHIORGHE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞILOCHI ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALEXA ANDREI-AUGUSTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PĂDUREANU STELIAN-LEONARD
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BITIRE DAN-GABRIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SICHIM BOGDAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUCA VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BONDĂREŢ RAMONA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA POGAR LAURENŢIU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLTEAN ISTVÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA COJAN BEBI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BUDĂU ROBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KISS SÁMUEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DUMA DANIEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PALĂU PAUL-REMUS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRIEŞ RALUCA-ALEXANDRA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NISTOR DUMITRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VRÎNCEAN ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LASLĂU PETRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEER MIHAI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FERARU EUGEN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLOROIU IONEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUNAVA COSTEL NECULAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ILIŞANU CLAUDIU-AUGUSTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂTĂUŢĂ ANA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUDACĂ VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDĂNEL LUCIAN-GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞOTCAN THEODORA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STICLARU DANA-CERASELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUJOR IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TULPAN OLIMPIU ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SĂLBATICU ANDREEA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUCERESCU ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT APOSTOL IONEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANOLACHE CRISTINEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COSTESCU CRISTIAN-ILIE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIAC SIMONA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBANU ANDREI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TABARCEA OLTIŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OJOG OCTAVIAN-MIHAI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FRĂSINESCU IONELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MEREACRE LILIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ARSENE ION-IULIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHITIC MONICA-MIHAELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BULAI BIANCA-ELISABETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SAVIN OANA-ELENA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) UMBRĂRESCU ŞTEFAN-SORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CANDET GIGI-NUCU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FRANŢ COSMIN-VIOREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢUŢURLAN SORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHICIU LAURENŢIU-NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) UNGURAŞU VLAD
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CRĂCIUN MARICICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VICOL CĂTĂLIN-LAURENŢIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FRUNZĂ ELENA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUZNEA COSMIN-GABRIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TELIBAŞA VASILE-VICTOR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONSTANTIN MARIUS-IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TEODORESCU NICOLAE-LENNON
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BOTOMEI VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE APETREI LARISA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PRICOPE GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŞERBAN ALINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZARSKE DANIELA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE FURTUNĂ ALIN-EMILIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDRUŞCEAC ANTONIO
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNGUREANU IOSIF
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PALADI ADRIAN-FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BORDAŞ ANDREEA-MĂDĂLINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BURBULEA FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHIURCA LAURENŢIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PANAITE MARINELA-ANCA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOCANU BOGDAN-CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIRIA MARIA-GIANINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PAL EDUARD
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PANAITE MARIUS-MIRCEA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIORBĂ GABRIELA-MARIANA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN HANGANU PETRU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PLATON FLORIN-EMILIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN AXENTE ALINA-ELENA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BACALU FLORIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SAVIN VIORICA-LIDIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BEJENARU VASILE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LUPU ELENA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GAŞPAR GHEORGHE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SAVIN MARCUS
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BACALU RODICA
CANDIDAT INDEPENDENT ANDRIAN TIBERIU
Sursa: Pro TV