Rezultate alegeri parlamentare 2020 Bacău. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Bacău, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Bacău la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Bacău la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Bacău la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SECHELARIU SERGIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOCANU DANIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BLAGĂ SICA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DRĂGĂNUŢĂ NECULAI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GYÖRGY LEVENTE-BALÁZS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IORGA DANIEL-DUMITRU



ALIANȚA USR PLUS CERNIC SEBASTIAN

ALIANȚA USR PLUS ZAMĂ ROBERSON

ALIANȚA USR PLUS LOVIN SILVIU-ŞTEFAN

ALIANȚA USR PLUS LUNCANU CLARA

ALIANȚA USR PLUS CIOBANU FELICIA

ALIANȚA USR PLUS POPA-APREUTESEI IONEL



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FENECHIU CĂTĂLIN-DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUCHIAN DRAGOŞ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL URBAN VIOLETA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRIŢCU GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAŞCU APĂVĂLOAIE ELENA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STOICAN IULIAN VASILE



PARTIDUL PRO ROMÂNIA NECULA COSMIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HOZOI IONUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HAMAD AL-ESSA TALAL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢAGA AURELIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUPU IONEL



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HEGYELI ATTILA-KÁROLY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY-GALACZI HAJNAL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GELEI BOTOND

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KÁDÁR ELEMÉR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KISS KINGA-ILDIKÓ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSEP TOMA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PURCĂRIN BIANCA-MIHAELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT EGARMIN ANA-MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIMA CARMEN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANDRIEŞ IONUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POCOVNICU CONSTANTIN-DORIAN



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PASCARU ION

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COJOCĂRESCU GEORGE-MARCEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBĂNIŢĂ LUYZA GABRIELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BALCAN GEORGE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUNTEANU DUMITRU-DORI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMA CRISTINEL



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) UMBRĂRESCU COZMIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOMINTEANU RĂZVAN NICOLAE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRĂGULESCU DRAGOŞ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HOSTIUC TAMARA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COJOCARU PAUL CORNELIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MĂGUREANU-DÂM FLORIN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂDUREAN SAMOILĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SULIMAN NICOLETA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TÂRZIU-GRĂJDEANU ADELA-IOANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BĂBUŞANU MIHAELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FIERARU VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MÎRLEANU NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GROZA VASILE-CRISTINEL



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ALEXA CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PLATON DORICA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RĂDUCAN MARIUS-CĂTĂLIN



Lista candidaţilor din judeţul Bacău la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MELINTE ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VREME VALERIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRISTEA ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GEABOC-BĂDIC RODICA-MIHAELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PASCALINI NINI-ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IŞTOC CRISTINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VINCA DORU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PATRAŞC DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BERUŞCĂ LUCIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IFTIMIE RADU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOCAN CONSTANTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOICA NECULAI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STATE ELDOR-CONSTANTIN



ALIANȚA USR PLUS LAZĂR TEODOR

ALIANȚA USR PLUS ICHIM CRISTIAN-PAUL

ALIANȚA USR PLUS NEGRU ANDREEA

ALIANȚA USR PLUS MATEI MARIANA-CRISTINA

ALIANȚA USR PLUS TAMBA VIOREL

ALIANȚA USR PLUS CIOBANU ALEXANDRU

ALIANȚA USR PLUS RUSU LIVIU

ALIANȚA USR PLUS POPESCU-GAGIU ŞTEFANA

ALIANȚA USR PLUS BOCA LAURENŢIU

ALIANȚA USR PLUS IUŢUC IRINA

ALIANȚA USR PLUS DRĂGUŢ BOGDAN

ALIANȚA USR PLUS CIOBANU-HARHAS FLORINEL

ALIANȚA USR PLUS STANCIU TEODOR



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FECHET MIRCEA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIOFU CĂTĂLINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HĂRĂTĂU ELENA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂSTASĂ CLAUDIU-CONSTANTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIROŞEANU LIVIU ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢARĂLUNGĂ GABRIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MICLĂUŞ DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IORDACHE IOANA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂSTASE MARIA-RALUCA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BÎRZU ILIE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CUCU EUSEBIU-DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BANU MIHAI-RĂZVAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FERCHIU MARIUS-ANDREI



PARTIDUL PRO ROMÂNIA AVRAM CONSTANTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIACONU EUSEBIU-IANCU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOLFĂ LORENA-ELENA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZAMFIRESCU EUGEN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BURHUI FLORIN-BOGDAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HULUŢĂ GHIORGHE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞILOCHI ŞTEFAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALEXA ANDREI-AUGUSTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PĂDUREANU STELIAN-LEONARD

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BITIRE DAN-GABRIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SICHIM BOGDAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUCA VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BONDĂREŢ RAMONA



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA POGAR LAURENŢIU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLTEAN ISTVÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA COJAN BEBI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BUDĂU ROBERT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KISS SÁMUEL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DUMA DANIEL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PALĂU PAUL-REMUS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRIEŞ RALUCA-ALEXANDRA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NISTOR DUMITRU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VRÎNCEAN ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LASLĂU PETRU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEER MIHAI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FERARU EUGEN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLOROIU IONEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUNAVA COSTEL NECULAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ILIŞANU CLAUDIU-AUGUSTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂTĂUŢĂ ANA-MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUDACĂ VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDĂNEL LUCIAN-GABRIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞOTCAN THEODORA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STICLARU DANA-CERASELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUJOR IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TULPAN OLIMPIU ADRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SĂLBATICU ANDREEA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUCERESCU ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT APOSTOL IONEL



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANOLACHE CRISTINEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COSTESCU CRISTIAN-ILIE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIAC SIMONA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBANU ANDREI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TABARCEA OLTIŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OJOG OCTAVIAN-MIHAI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FRĂSINESCU IONELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MEREACRE LILIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ARSENE ION-IULIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHITIC MONICA-MIHAELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BULAI BIANCA-ELISABETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SAVIN OANA-ELENA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) UMBRĂRESCU ŞTEFAN-SORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CANDET GIGI-NUCU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FRANŢ COSMIN-VIOREL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢUŢURLAN SORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHICIU LAURENŢIU-NICOLAE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) UNGURAŞU VLAD

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CRĂCIUN MARICICA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VICOL CĂTĂLIN-LAURENŢIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FRUNZĂ ELENA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUZNEA COSMIN-GABRIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TELIBAŞA VASILE-VICTOR

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONSTANTIN MARIUS-IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TEODORESCU NICOLAE-LENNON



PARTIDUL ROMÂNIA MARE BOTOMEI VASILE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE APETREI LARISA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PRICOPE GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŞERBAN ALINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZARSKE DANIELA



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE FURTUNĂ ALIN-EMILIAN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDRUŞCEAC ANTONIO

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNGUREANU IOSIF

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PALADI ADRIAN-FLORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BORDAŞ ANDREEA-MĂDĂLINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BURBULEA FLORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHIURCA LAURENŢIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PANAITE MARINELA-ANCA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOCANU BOGDAN-CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIRIA MARIA-GIANINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PAL EDUARD

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PANAITE MARIUS-MIRCEA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIORBĂ GABRIELA-MARIANA



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN HANGANU PETRU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PLATON FLORIN-EMILIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN AXENTE ALINA-ELENA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BACALU FLORIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SAVIN VIORICA-LIDIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BEJENARU VASILE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LUPU ELENA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GAŞPAR GHEORGHE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SAVIN MARCUS

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BACALU RODICA



CANDIDAT INDEPENDENT ANDRIAN TIBERIU