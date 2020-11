Rezultate alegeri parlamentare 2020 Alba. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Alba, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Alba la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Alba la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Alba la Senat la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÖRINCZ HELGA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FŰLŐP SZABOLCS-SIMON

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZŐCS ILDICO

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VINCZE ANDREI



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLOREA EMIL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HAŢEGAN MARIUS-ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BELDEAN ILIE-DAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TRÎMBIŢAŞ PETRONELA-CAMELIA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATIEŞ CĂLIN-GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARA NICOLAE-ADRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHEORGHIŢĂ DELIA-ANGELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SAVA GHEORGHE



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUMB SORIN-IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂCUCI CLAUDIU-VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALBANI-ROCCHETTI SIMONE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOCAN MARIA-MIRELA



ALIANȚA USR PLUS SIMION CONSTANTIN-ADRIAN

ALIANȚA USR PLUS MARIŞ COSMINA-MARIA

ALIANȚA USR PLUS POPESCU EMIL-ANTONIU

ALIANȚA USR PLUS HEIUŞ DANIEL



PARTIDUL PRO ROMÂNIA ARION COSMIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPREA MARIA-ELENA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MĂRGINEAN DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOADER-CIAMA LARISA-CRINELA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TALPAŞ CONSTANTIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SBUCIUMELEA ILIE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NASTA ADRIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ZAMFIR GHEORGHE-PETRU



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TOPÎRCEAN ANCA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPRUŢA DANIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MĂRGINEAN SIMONA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FARCAŞ VASILE



PARTIDUL VERDE RONCEA RADU

PARTIDUL VERDE FARA MARIA

PARTIDUL VERDE SASU HANI

PARTIDUL VERDE OŢEL MARIANA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞUTEU CODRUŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LAZĂR OVIDIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRÎMBĂREAN IOAN-FLORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BIBOLAR CRĂCIUN-OVIDIU



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BARNA IOSIF-NATANAEL



PARTIDUL ROMÂNIA MARE PORFIRE SERGIU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE UDVAR ECATERINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SUCIU GRAŢIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STÂNEA IONEL



Lista candidaţilor din judeţul Alba la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LADÁNYI ÁRPÁD-CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BONA ZSOLT-AŔPÁD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HARI ATTILA-ISTVÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEÁK-SZÉKELY SZILÁRD-LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSEGEZI EDIT-SUSANA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FARKAŞ ATTILA-GIULA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSONGVAI ARTÚR-EDVIN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEGRUŢ CLEMENT

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NICOARĂ GHEORGHE-ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BARSTAN FILOFTEIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GÎNŢA VASILE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DAMIAN LIVIU RAREŞ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SCURTU LUCIA-COSMINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BESOI LAURENŢIU-MARIAN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUHUŢ RADU-MARCEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DÎRZU IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MEDREA BOGDAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCA NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OŢOIU MARCEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RADU CĂLIN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROMAN FLORIN-CLAUDIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OLAR CORNELIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IGNAT ION-ALIN-DAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOGDAN ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ARION FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MUREŞAN TEODORA-CODRUŢA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BRĂTEAN IOAN-DAN



ALIANȚA USR PLUS TODOSIU BENIAMIN

ALIANȚA USR PLUS DAVID MIHAIL

ALIANȚA USR PLUS NEMEŞ GHEORGHE-CLAUDIU

ALIANȚA USR PLUS PĂCURAR IOANA

ALIANȚA USR PLUS COMAN PAVEL-CĂTĂLIN

ALIANȚA USR PLUS RADU DOINA

ALIANȚA USR PLUS POPA PAUL-SIMION



PARTIDUL PRO ROMÂNIA LAZĂR IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA AL.TOMI GABRIEL-TOMA-OCTAVIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BESOIU NICOLAE-SIMION

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TARCĂU IONEL-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CSORTÁN ELENA-DANIELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRUŢ EMILIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FOLEA ILIE-AURELIAN



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ARIEŞAN AURELIA-ANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FLUERAŞ MIHAI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢIBACOV LEONTIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GORONEA SPIRIDON

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOARA MĂDĂLIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CRISTEA IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MACARIE-ANCĂU IOAN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RUSU DANIEL-GHEORGHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BLAJ IULIAN-REMUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPRUŢA LUMINIŢA-ANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FECHETE MIRELA-ELENA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PINTEA DANIELA-MIHAELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR JURCA MARIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI RUXANDRA-MIHAELA



PARTIDUL VERDE MATEI NICOLAIE

PARTIDUL VERDE DĂRĂMUŞ CLAUDIU-IOAN

PARTIDUL VERDE SANDU BOGDAN-GABRIEL

PARTIDUL VERDE DICU DUMITRU

PARTIDUL VERDE RONCEA NATALIA

PARTIDUL VERDE RAHOVEAN ELENA-GABRIELA

PARTIDUL VERDE OPRIŢA PETRUŢA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOBEŞI CRISTIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ILIEŞIU GERHARTH-IONIŢĂ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARICA CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RĂDAC VALENTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OLTEAN IULIAN-OVIDIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FELEA OVIDIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NELEGA ROXANA-MARIA



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COLCER GHEORGHE



PARTIDUL ROMÂNIA MARE JORJ GHEORGHE ŞTEFAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREŞEL MARINELA-SANDA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂL AMALIA-ADELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SÎRB MARIAN-MIREL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUCUR IONEL-OVIDIU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CURŞEU DANIEL-MIHĂILĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DACZO MELINDA