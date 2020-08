Preşedintele Partidului Republican, Alexandru Coita, candidează la Primăria Capitalei

Preşedintele Partidului Republican din România, Alexandru Coita, şi-a anunţat marţi candidatura la Primăria Capitalei.

"Am venit azi în faţa voastră, dragi bucureşteni, să vă anunţ că de astăzi aveţi o alternativă pentru Primăria Generală a Capitalei. Am decis să îmi lansez candidatura după ce am aşteptat zile, săptămâni, să vină un om mai bun, un om mai competent decât mine şi să îşi asume această candidatură. În cele din urmă, Partidul Republican şi cu mine am decis că Bucureştiul are nevoie de o alternativă, că avem datoria să oferim oamenilor această alternativă şi mi-am asumat eu să fiu această alternativă", a declarat Coita, potrivit Agerpres, la evenimentul de lansare a candidaturii sale, care a avut loc în Piaţa Universităţii.

El a adăugat că Bucureştiul are nevoie de "altceva" şi că merită "un om normal" la Primăria Generală.

"Bucureştiul în acest moment este un oraş european ajuns la capătul puterilor. Este un oraş pe care s-a aşternut praful, este oraşul unor proiecte care au fost iniţiate şi abandonate, o metropolă care se laudă cu inaugurarea unor proiecte de infrastructură care trebuiau terminate acum mulţi ani. În 10 ani am terminat trei poduri, două pasaje şi am pus zece dale pe trotuare şi cam atât. Este ceva? Da, este ceva. Este mult? Nu. Este foarte puţin faţă de potenţialul Bucureştiului, faţă de ce poate Bucureştiul să ofere. Eu sunt bucureştean, sunt născut în Bucureşti, am crescut în Bucureşti, am plecat din Bucureşti să fac studii în străinătate, în Statele Unite, în Marea Britanie, în Franţa şi în Italia şi m-am întors în Bucureşti pentru că aici este pentru mine acasă. A venit momentul să ofer ceva înapoi Bucureştiului. Candidatura mea la Primăria Generală este un semnal pentru toţi aceia care aşteptau alternativă, care s-au săturat să vadă cum stratul gros al prafului nepăsării se aşterne peste acest oraş minunat. Mesajul meu este acela că a venit vremea să luăm o cârpă groasă, să facem curăţenie şi să ştergem praful de pe Bucureşti", a afirmat Coita.