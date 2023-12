„Vreau sănătate pentru mine și familie.” Copiii din toată lumea i-au trimis scrisori moșului și îl aşteaptă nerăbdători

Cei care nu au apucat să îi trimită lista de cadouri, găsesc la poștă cutii speciale pentru cel mai darnic moș.

„Dragă Moș Crăciun, îmi doresc că familia mea să fie sanatoasă și fericită. Eu îmi doresc o minge, dulciuri și creioane colorate. Îmi doresc pentru tine să faci față tuturor cadourilor solicitate de copiii din întreagă lume.”

Așa a început scrisoarea unei fetițe de șapte ani către Moș Crăciun. Cei mai mulți copii stiu că mosul are o misiune grea așa că listele lor de dorințe nu sunt foarte lungi.

„Dragă Moș Crăciun, îmi doresc o casă de ponei medie, dacă ai. Eu am multe jucării, dar mulți copii te așteaptă, așa că te las să le aduci lor mai multe.”

„Dragă Moș Crăciun, am fost cuminte, bună și respectuoasă. Am mai făcut câteva greșeli, dar în rest am fost bine. Îmi doresc foarte mult o casca de înot. În afară de asta mai vreau să îmi dai o zăpadă frumoasă de Crăciun și multă voioșie.”

Cei care nu i-au transmis dorințele lui Moș Crăciun, au venit să i le spună la Târg.

Copil: „Eu vreau un 10 la fizică să îmi îndrept media.”

Copil: „Eu vreau sănătate pentru mine și familie.”

O altă fetiță și-a dorit de la moș Crăciun o pisicuță și spera că mosul îi vă înduplecă pe părinți.

„Dragă Moș Crăciun, știu că mami și tati au zis că nu putem, dar dacă îmi aduci și o pisicuță promit din toată inima că o să am grijă de ea și o să mă joc cu ea și o să fac curat la mine în camera mereu. Poate îi convingi tu să mă lase sau poate dacă doar o găsesc sub brad o să li se facă milă și o să o păstrăm.”

Că să poată primi răspuns la scrisorile lor, copiii au fost rugați să își scrie adresa poștală exactă, iar în interiorul plicului să adauge numărul de telefon al unui părinte, pentru că Moșul să poată verifica, în situațiile de excepție, dacă copiii au fost cuminți.

Moș Cărciun: „Noi avem o cutie poștală unde primim scrisorile, spiridușii le sortează, fetițe, băieti, care au fost cuminței, apoi eu le cintesc pe toate și avem spiriduși specializați, care trimit înapoi răspunsurile, iar eu duc cadourile pe 24 seara.”

Bulumac Gabriel, Director Vanzări Poșta Română: „Moș Crăciun n-ar fi putut să citească toate scrisorile tuturor, așa cum bine știm, el are foarte mulți spiriduși care îl ajutp, iar spiridușîi lucrează cu poștașîi Poștei Române:”

Cei care nu au apucat să-i scrie lui Moș Crăciun, îl pot găsi la Târgul de Crăciun din Piața Constituției până pe 24 decembrie, după care Moșul va pleca să împartă cadouri copiilor din întreagă lume.

Dată publicare: 21-12-2023 18:41