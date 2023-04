Mărturia cu lacrimi în ochi a șoferului de TIR care a ucis un copil de 3 ani, în Lețcani „Sunt neom, am și eu un băiețel”

„Sunt neom, am și eu un băiețel de 3 ani”, spune cu lacrimi în ochi Alin Candrea, șoferul TIR-ului.

Bărbatul trece acum prin momente de dramatice. Spune că nu i-a văzut pe cei trei, pentru că intraseră în „unghiul mort”. Dar cel mai mult îl afectează moartea copilului de trei ani pentru că, spune el are acasă trei băieți de 3, 5 și 7 ani.

„Pur și simplu nu i-am văzut. Am acordat prioritate pietonului din dreapta, știam că în stânga nu este nimic și într-o fracțiune de secundă s-au băgat și n-am apucat să îi văd. Nici nu am cuvinte să mai povestesc. Încă sunt în șoc. De două zile nu pot să pun capul pe pernă și să mai adorm. Am doar acele scene în cap. Am fost și la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, pentru că nu îmi mai revin”, a povestit cu lacrimi în ochi Alin Candrea pentru BZI.

„Nu am vrut să se întâmple așa ceva. Sunt și eu tată. Am 3 copii, de 3, 5 și 7 ani. Cel mai mic este născut în aceeași perioadă cu cel din accident”, a mai spus șoferul.

Alin Candrea are 36 de ani și spune că în cei 16 ani de șoferie este primul accident pe care îl are.

„Nu vreau să învinovățesc pe altcineva, dar cred că a fost cumva și vina tatălui. Acolo e un unghi mort. În 16 ani, de când sunt șofer, este primul accident. Mereu sunt atent la drum și nu conduc cu viteză. Încă mi se pare ceva ireal”, a mai spus șoferul potrivit sursei citate.

Teribilul accident a avut loc pe 19 aprilie, în jurul orei 10.30 dimineața. Băiatul de trei ani a murit pe loc, iar fratele lui de șase ani și tatăl au ajuns la spital. O cameră de supraveghere a surprins momentele tragice.

Șoferul de TIR nu băuse. El este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Sursa: BZI Etichete: , , , Dată publicare: 22-04-2023 13:12