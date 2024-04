„S-a auzit o bubuitură puternică”. Vântul a făcut prăpăd în aproape toată țara. Vijelia a măturat Bucureștiul și 19 județe

Cu peste 70 de kilometri pe oră la rafală, vijeliile au luat pe sus acoperișuri și solarii, și au doborât sute de copaci care, în cădere, au fărâmat mașini și au blocat drumuri sau porțiuni de cale ferată.

În toată țara, au fost puși la pământ aproape 300 de arbori și au fost avariate peste 100 de automobile.

Doar în București au fost marți 288 de intervenții. Vântul a suflat cu putere și peste 130 de copaci au fost puși la pământ. Arborii doborâți de vijelie au rupt rețele electrice, au avariat case și mașini și au creat haos în traficul extrem de aglomerat.

Locatară: „Au tot felul de probleme, sunt uscați, sunt scoși din rădăcină. Nu au făcut niciodată toaletarea lor, mai mult decât să le taie frunzele uscate. Am 3 mașini avariate și când am cerut despăgubiri nu am primit nimic."

În zona Foișorului de foc, toate troleibuzele au rămas blocate, după ce un plop bătrân rupt de vânt a pus la pământ și un stâlp din beton care susținea rețeaua electrică a STB. În acest moment, circulația între partea de est și cea de vest a troleibuzelor este ruptă în două.

Tot în Sectorul 2, călătorii unui tramvai au încremenit de spaimă în momentul în care un alt copac rupt de vânt a fost cât pe ce să îi strivească.

Conductor: „M-am speriat, s-a auzit o bubuitură puternică. Aveam 20 de persoane în vagon, nu s-a întâmplat nimic, s-au rupt firele aici.”



Și la Botoșani un pom scos din rădăcini a căzut peste două mașini parcate și le-a avariat. Din fericire, nu era nimeni în automobile. Într-o altă zonă a orașului, o bucată de tablă de pe acoperișul unui bloc a fost luată de vijelie și a rămas agățată într-un copac din apropiere. Speriați că ar putea să cadă peste trecători, martorii au cerut ajutor la 112.

Au fost probleme și în județul Vrancea, unde rafalele de vânt au atins peste 100 de kilometri pe oră, în zonele de munte. Un biet bărbat a fost prins sub un solariu luat de vânt.

Băiat: „A bătut un vânt foarte tare, a fost solarul în partea stânga și l-a luat vântul...l-a dus acolo unde e acum. Trecea un om cu animalele sale, l-a lovit și l-a dus tărâș 20-25 de metri."



Alina Cosma, purtător de cuvânt Spital Focșani: „Barbatul a ajuns la unitatea de primiri urgente a spitalului din Focșani în stop cardiorespirator și prezinta mai multe traumatisme. Medicii se luptă pentru viața acestuia, încercând să-l stabilizeze."



Alte câteva zeci de solarii au fost puse la pământ în județele Galați și Olt. Miercuri, reprezentanții primăriilor din zonele afectate vor face un bilanț al pagubelor și vor centraliza situația.

În Prahova, unii dintre copacii rupți de rafalele violente au cazut pe calea ferată și au oprit astfel 5 trenuri, între Valea Călugărească și Ploiești.

Sub cod portocaliu au fost și 9 judete din jumătatea de nord a țării.

Plutonier adjutant Sergiu Florean, ISU Alba: „O parte dintr-un acoperiș de aproximativ de 70 de metri pătrați a fost desprins de pe bloc, a fost dus cam 50 de metri în parcarea blocului unde a a variat un stâlp de curent și alte trei mașini."



Șofer: „M-au anunțat să vin să iau mașina de acolo că a căzut acoperișul. A căzut o țeavă, un țăruș și mi-a spart aripa.”



Prăpăd a fost și în zona Moldovei. La Iași și Suceava, pompierii au avut zeci de intervenții.

Bărbat: „Acum a bătut oleacă vântul și a luat tabla pe sus, sunt copii pe aici. Normal că ne-am speriat."



Iar în Pasul Prislop din Maramureș pe lângă vântul puternic, turiștii au fost surprinși și de o ploaie cu grindină, în timp ce admirau o poiană cu brândușe de munte.

Reporteri: Gina Obrejan, Adina Timiș, Roxana Vlădășel, Daniel Nitoiu, Claudia Nitoi, Iulia Ciuhu, Marius Grama, Teodora Puzdrea, Marilena Iordache, Elena Bejinaru, Daniel Preda

