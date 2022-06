În acest sfârșit de săptămână, Bucureștiul a fost plin de viață și de culoare. „Race for the Cure”, cea mai mare cursă caritabilă, a adunat la linia de start o mulțime de oameni.

Scopul evenimentului a fost strângerea de fonduri pentru prevenirea cancerului de sân și de col uterin. Participanții au primit medalii și premii.

Bulevardul Kiseleff a fost mai colorat ca niciodată. O mulțime plină de energie a alergat cinci kilometri la această cursă pentru viață. După două ediții digitale, „Race for the Cure” a adunat la start sute de oameni optimiști și dornici să ajute.

Participant: „Eu, de obicei, nu alerg, dar a fost foarte fain astăzi și m-am bucurat de atmosferă.”

Participant: „Am venit cu Jessy, cățelușa mea. A alergat, a luat și medalie. Ne-am menținut mai la coadă că încurca lumea, se băga printre picioarele lor, dar am terminat cursa cu brio.”

În cursa optimismului, organizată anual în mai multe state europene, s-au întrecut echipe de la diverse școli, ambasade sau companii. S-au dat premii pentru cea mai numeroasă sau gălăgioasă echipă, iar ocupanții primului loc, în funcție de categoria de vârstă, au plecat acasă cu o bicicletă. Competiția a fost strânsă în rândul copiilor.

Fetiță: „Am luat locul doi la categoria 8-10 ani fete. Sunt foarte mulțumită! Am alergat cât de repede am putut, nu am ieșit pe primul, dar tot sunt mulțumită de mine!”

Fondurile strânse vor fi folosite pentru campanii de informare și prevenire a acestor boli, dar mai ales pentru cumpărarea de teste destinate femeilor din categoriile vulnerabile.

Andreea Esca, ambasador „Fundația Renașterea”: „Este lupta învingătoarelor în lupta cu cancerul, pentru că despre asta vorbim de 20 de ani, la Fundația Renașterea. Despre faptul că, un control medical periodic, îți poate salva viața. Și astăzi, alături de noi la această cursă sunt foarte multe învingătoare.”

Fostă pacientă: „Dorim să se audă că toate femeile să meargă la doctor, să se consulte, să afle că sunt bine.”

Mihaela Geoană, președinte „Fundația Renașterea”: „Fiecare dintre noi este bucuros să fim, din nou, în format fizic, să fim alături de echipă, de familie, de prieteni. O înscriere este un test Babeș Papanicolau și patru înscrieri înseamnă o mamografie, pe care fundația, prin caravană, o oferă în mediul rural.”

În fiecare an, în România, aproape 10 mii de femei află că au cancer la sân și aproape 3.500 că au cancer de col uterin.