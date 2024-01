O familie cu patru copii din Bacău a rămas pe drumuri după un incendiu devastator

Flăcările au mistuit munca de 10 ani a părinților în străinătate şi acum, bieții oameni sunt nevoiţi să o ia de la capăt. Speră ca semeni generoși să le poată da o mână de ajutor, ca să își reclădească o locuință modestă.

Familie de oameni credincioşi, cei doi soţi şi copiii cei mai mari erau plecaţi la o mănăstire să dea o mână de ajutor. În puterea nopţii au primit un telefon care îi anunţa că flăcări uriaşe le-au cuprins casa.

Ilie Cotfas, proprietarul casei: „Ne-a sunat la trei jumătate. Casa era deja toată în flăcări. Atunci au ajuns pompierii şi era totul distrus. Noi am ajuns pe la patru.

Reporter: Cu ce aţi mai rămas?

Ilie Cotfas, proprietarul casei: Nimic. Cu ce vedeţi.

Reporter: Hăinuţe la copii?

Ilie Cotfas, proprietarul casei: Câteva au mai fost în şifonier ce am reuşit să scoatem dar toate erau pârlite de foc.

Reporter: Aveţi puterea să o luaţi de la capăt?

Ilie Cotfas, proprietarul casei: Încercăm.”

Acasă rămăsese bunica împreună cu doi nepoţei. A auzit strigătele vecinilor şi în numai câteva secunde, din cauza flăcărilor şi a fumului, nu s-a mai putut orienta. Prima ei grijă au fost copiii.

Iustina Ungureanu, bunica: „La trei am auzit strigăte şi când m-am trezit am auzit fâşâitul focul cum ardea în bucătărie şi m-am gândit că am lăsat apa să curgă.

Reporter: Care a fost prima grijă?

Iustina Ungureanu, bunica: Să mă duc să scot copiii de acolo dar nu mai puteam ieşi din bucătărie.”

Din fericire, vecinii au reușit să-i scoată la timp pe cei doi copii din locuință. Proporţiile dezastrului puteau fi mult mai mari dacă ar fi bătut vântul. Casele sunt foarte apropiate şi vecinii au trecut şi ei prin momente de spaimă.

Familia lovită de necaz are mare nevoie de ajutor. Rudele şi vecinii s-au mobilizat cum au putut.

Ștefan Tuluc, vecin: „Am venit să dăm o mână de ajutor aici la cumnatu cu ce putem şi noi că un avem bani dar măcar cu ce putem cu mâna de lucru. ”

Andrei Onofrei, preot: „De scos la capăt există o singură variantă să fim alături de ei cu toţii aşa cum am făcut şi până acum de când s-a întâmplat incendiul violent. Dacă nu le suntem aproape le este foarte greu. Mână de la mână fiecare, puţin câte puţin şi Dumnezeu face minuni.”

Proprietara casei încearcă să-i îmbărbăteze pe copii, doua fetițe și doi băieți, cu vârste între 3 și 10 ani.

Elena Cotfas, proprietara: „Este foarte greu dar Dumnezeu ne dă putere. Avem copii şi cei opt ochi ai copiilor noştri trebuie să ne vadă cu moralul sus să nu decadă şi ei.”

Încet încet, oamenii au curăţat local de urmele dezastrului, însă mai este cale lungă până când vor avea din nou un cămin.

Cei care vor să ajute familia pot contribui în aceste conturi: Beneficiar Cotfas Ilie

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 30-01-2024 17:42