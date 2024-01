„Nu am pomenit așa ceva. Nu se înaintează deloc”. Aglomerație infernală în Vama Nădlac II, după sărbătorile de iarnă

În cazul ăsta nu au de ales. Numai la Vama Nădlac II, aflată pe autostradă, cozile s-au întins pe 5 kilometri, iar oamenii au stat mai bine de două ore că să treacă în Ungaria.

Un fluviu de mașini se îndrepta sâmbătă spre ieșirea din țară, la Vama Nădlac II.

Relaxați după sărbătorile petrecute acasă, românii au așteptat la coadă fără să mai claxoneze, că-n alte dăți. Unii au găsit răgazul pentru o mică petrecere.

Bărbat: „De o oră jumate stăm.

Reporter: Și ce ați făcut în acest timp ?

Bărbat: Am avut un motiv. Am cântat, am ras, am sărbătorit cu proseco, cu semințe ce se poate într-o mașină și cu întârzierea asta mi-am serbat și ziua de naștere în Romania.”

În doar 24 de ore, prin Vama Nădlac II au trecut aproape 90.000 de oameni. Mulți sunt stabiliți de ani buni în Germania, Italia, Austria sau Olanda și s-au obișnuit să vadă România doar de sărbători. La plecare, istoria se repetă, în fiecare an.

Bărbat: „Cam o ora și treizeci. Ce să faci. Mai vorbești, ne mai certam că cate unul mai intra în față, nu respecta coada.”

Bărbați: „De la noua stăm aici. Nu mai putem. Nu am pomenit așa ceva, nu se înaintează deloc chiar.”

Femeie: „De trei ore așteptam aici. Ce să facem. Am copii în mașină plictisiți, obosiți.”

Reporter: „De cât timp așteptați ?

Femeie: Cam de o oră jumătate

Reporter: Și cățelul cum s-a comportat ?

Femeie: Decent, decent, răbdător.”

Politiștii de frontieră din Arad se așteapta ca acesta să fie ultimul weekend aglomerat din această iarnă.

Andrei Dincă, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad: „În momentul cu cel mai mare aflux de călători în punctul de frontiera Nădlac II s-a lucrat pe sensul de ieșire din țară, pe 12 artere, dintre care trei pe contrasens, adică artere utiliazte în mod normal pentru intrarea în țară au fost transformate temporar pentru ieșire. ”

Românii sunt așteptati din nou acasă, în număr mare, de sărbătorile pascale, când vămile se vor aglomera din nou.

Dată publicare: 07-01-2024 07:38