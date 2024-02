Părinții elevilor fac acuzații, după incidentul de la liceul Dimitrie Leonida: „Nu am fost anunțați, am aflat de la un vecin”

Femeia a mărturisit că a aflat despre acest incident de la un vecin.

„Ce înseamnă paza asta? Nu am fost anunțați, ci am aflat de la un vecin despre ea. Am încercat să iau legătura cu ea și nu am reușit. Sun la școală, ce telefon or avea, că nu ne-am înțeles”, a spus mama elevei.

Întrebată ce s-a întâmplat, femeia a spus că a aflat că s-a dat cu spray paralizant, dar nu a reușit să discute cu fiica sa despre alți elevi sau despre cel care a comis fapta.

„Am înțeles că fata mea, care face 16 ani, este bine, a refuzat internarea. Știu că s-a dat cu spray paralizant. Nu este ok să se întâmple așa ceva în nicio școală”,

Zeci de elevi au ajuns la spital, marți, după ce un spray iritant, posibil paralizant, a fost folosit în incinta Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida din Capitală. Unitatea de învățământ a fost evacuată, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție.

Dată publicare: 13-02-2024 12:19