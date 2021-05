„Murim și nu merităm asta”. Apelul disperat al unei fetițe de 10 ani din Fâșia Gaza

„Pur și simplu murim și nici nu merităm acest lucru", le-a spus Nadeen Abed al Lateef jurnaliștilor, duminică.

Eleva de 10 ani vorbește cu jurnaliștii de la NBC News în fața unui maldăr de moloz. Lângă ea se află și fratele ei mai mic, în vârstă de șase ani.

„Poporul american, încetează să mai dea, nu mai dă arme ocupanților. Acesta este modul în care ne puteți ajuta", a spus Nadeen.

