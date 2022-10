„Meghan i-a făcut cel mai mare serviciu lui Harry ajutându-l să renunțe la îndatoriri”. Noi dezvăluiri despre familia regală

Cartea intitulată „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” (Curtenii: Puterea ascunsă din spatele coroanei) este scrisă de jurnalistul britanic Valentine Low, corespondentul regal al The Times, și prezintă viețile membrilor familiei regale britanice văzute prin ochii curtenilor de la Buckingham.

Curtenii sunt însoțitorii sau consilierii membrilor familiei regale. În cartea lansată recent, Valentine Low a intervievat mai mulți curteni pentru a avea o privire din interior asupra monarhiei britanice.

Mărturisirile curtenilor familiei regale britanice

Un curtean susține că Meghan Markle i-a făcut soțului ei, prințul Harry, „cel mai mare favor” ajutându-l să iasă din familia regală, potrivit dezvăluirilor care apar în carte.

Jurnalistul Valentine Low, autorul cărții, a aflat de la sursele sale din casa regală că prințul Harry era extrem de nemulțumit și „disperat de nefericit”.

Potrivit cărții, Markle a rezolvat nemulțumirea prințului Harry atunci când au „demisionat” din funcția de membri ai familiei regale.

„Există o parte din mine care crede că Meghan i-a făcut lui Harry cel mai mare serviciu pe care l-ar putea face cineva, și anume să-l scoată din familia regală, pentru că a fost pur și simplu nefericit în ultimii doi ani din viața sa profesională”, a spus curteanul care a ales să rămână anonim.

Curteanul i-a spus autorului că rămân supărați de decizia cuplului, dar consideră că este cel mai bun lucru pentru bunăstarea prințului Harry.

„Știam că este nemulțumit, dar nu știam cu adevărat care ar fi soluția. Ea a venit și a găsit soluția", a spus curteanul referindu-se la Meghan, scrie Low, conform Insider.

Nu s-a intenționat ca plecarea lui Harry și Meghan să fie definitivă. Cuplul s-a gândit inițial să se mute în străinătate timp de un an, înainte de a reveni la îndatoririle regale.

Mughan și Harry ar fi luat în calcul mai multe locații pentru a se muta, printre care Africa de Sud, Noua Zeelandă și Canada.

Planurile lor au eșuat, însă, din cauza lipsei de „bani și securitate”, se arată în carte.

Prințul Harry și Meghan au decis să se retragă din îndatoririle lor regale în ianuarie 2020. De atunci, cuplul s-a mutat în California.

Sursa: Insider Dată publicare: 10-10-2022 14:51