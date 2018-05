Ziua Europei, sărbătorită cu muzică şi dans în Capitala: “E veselie, ne simţim perfect”

Pro TV

Ziua Europei a fost sărbătorită cu muzică şi dans, miercuri seara, în Capitală.

Artişti consacraţi au urcat pe scenă amplasată în Parcul Izvor şi au făcut un spectacol de zile mari. Iar publicul a cântat şi a dansat până la finalul concertului.

Cu mic, cu mare, oamenii s-au adunat, miercuri seara, în Parcul Izvor din Capitala şi au sărbătorit cu muzică, dans şi voie bună Ziua Europei.

Localnici: "E veselie, ziua Europei, de ce nu?!"

Localnici: "Ne simţim perfect. Au fost adunaţi toţi artiştii mari la un loc."

Bucureştean: "Mă simt super. Îmi place să cânt şi să dansez împreună cu toţi artiştii. Şi să sărbătorim ziua Europei"

Iar urările au curs lanţ.

Fetiţă: "Linişte şi Libertate!"

Cornel Ilie, solist trupa Vunk: "Am prins copilăria în perioada în care nu puteam să serbăm ziua asta. Şi atunci, pentru noi are o altă vibraţie. Noi o înţelegem puţin altfel cei care am trăit puţin şi înainte de 90. Şi îmi doresc ca şi copii noştri să apuce să apuce să o sărbătorească şi mai mult, şi mai bine şi mai liberi."

Bucătar: "Folosim o chiflă gătită la aburi, băgăm nişte murături taiwaneze, un mix de alune caramelizate cu alune sărate"

La concertul din Parcul Izvor au fost amenajate 13 furgonete cu mâncare. Aşa că, după ce au dansat şi cântat pe săturate, oamenii s-au aşezat la coadă pentru a mânca burgeri, îngheţată, ori clătite.

Localnic: "Un spacy bao, un burger taiwanez. E o chiflă gătită la aburi, e super moale şi pufoasă."

Reporter: “Ce îţi comanzi?”

Localnic: “Gofre cu ciocolată biscuiţi şi banană."

