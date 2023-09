Ce este HHC, substanța psihoactivă din dulciurile de la „fabrica de vise” din Iași. Produsele erau ambalate de un polițist

Alături de el sunt cercetate penal alte 27 de persoane, printre care un polițist și un psiholog.

Ancheta, numită „fabrica de vise”, a scos la iveală o adevărată rețea de distribuție a unor produse ilegale, sub acoperișul unei afaceri legitime.

Toți cei 28 de suspecți care au fost reținuți și au petrecut noaptea în arest. Printre ei este și un polițist de la Inspectoratul Județean Iași care, susțin procurorii, s-ar fi ocupat cu ambalarea coletelor care erau trimise apoi la magazinele din țară. Ar fi făcut asta în timpul sau liber.

Alți doi reținuți, un distribuitor și un angajat al unui magazin, susțin că nu știau că mărfurile conțin substanțe psihotrope. Credeau că sunt produse legale.

Abia în fața anchetatorilor ar fi aflat că vindeau dispozitive electronice de vapat și jeleuri care conțineau droguri. Mai mult, că există și victime.

Radu Irimia, avocat: „Este vorba despre câteva produse oferite către trei copii minori. Au creat efecte nedorite. Unul singur din București. Unul a ajuns la spital și a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar e în afara oricărui pericol".

În urma celor 121 de percheziții, anchetatorii au găsit dispozitive de vapat, peste 3.000 de acadele, pungi cu jeleuri și borcane cu prăjituri. S-au ridicat și semințe de canabis, lingouri de argint și sume mari de bani.

În fabrica de lângă Iași au fost descoperite aproximativ 40 de tone de cânepă industrială, ce urma a fi prelucrată pentru obținerea de substanțe psihoactive, spun procurorii. Tot potrivit lor, în fabrică s-au investit cinci milioane de euro, dintre care 1,2 milioane de euro în aparatură modernă. Pe lângă fabrica din Iași, gruparea avea și cinci depozite în țară.

Din octombrie anul trecut și până acum, societățile ar fi produs peste 100.000 de dispozitive de vaporizare în care au introdus, spun procurorii DIICOT, „substanțe care produc efecte psihoactive de natură a pune în pericol viața persoanelor care le consumă”.

Una dintre acestea este HHC - un derivat obținut în mod sintetic al THC-ului din canabis, care dă halucinații, stări de euforie și provoacă probleme medicale temporare.

Substanța a fost inclusă în categoria substanțelor cu efect psihoactiv în toamna anului trecut. Comercializarea este reglementată de o lege aflată în vigoare din 2011.

R: Bănuiați că se ocupă cu o afacere ilegală?

Proprietarul halelor în care funcționau firmele: „Nu am bănuit asta niciodată. Am participat la prima reglementare a producției în care am văzut cum se separă substanțele și ce era ilegal la vremea aceea se dădea deoparte și urma a fi colectate de oameni autorizați”.

De la fabricile din Iași, dispozitele de vaporizare, dar și jeleurile, prăjiturile și drajeurile - de tip „edibles” - care conțineau, de asemenea, substanțe cu efecte psihoactive, ajungeau la distribuitori care le vindeau mai departe prin intermediul a 28 de societăți care aveau magazine fizice și online. La aceste magazine au descins polițiștii.

Unul dintre magazinele percheziționate de Brigada Antidrog se află pe Calea Victoriei, în inima Bucureștiului, la doi pași de sediul Poliției Capitalei. Aici produsele despre care se suspectează că ar conține substanțe psihoactive sunt expuse, la vedere, în vitrină. Procurorii DIICOT spun că cei care le comercializau știau despre efectele psihoactive pe care le aveau substanțele din compoziție.

Mare Stephen, reprezentantul unui magazin: „Au luat toate produsele care conțineau HHC sau ceva asemena lor, H4CBD. Ne-au ținut trei ore închiși și atât și apoi ne-au lăsat să continuăm activitatea”.

R: Cine cumpăra de regulă de la voi?

Mare Stephen, reprezentantul unui magazin: „Oameni obișnuiți, de toate vârstele. Nu vindem la minori”.

Vânzător într-un magazin: „Știam că este legal HHC”.

R: Cum te simți?

Vânzător într-un magazin: „O senzație de euforie”.

Miercuri seară instanța va decide dacă cei 28 de reținuți vor fi arestați preventiv.

