„Eram în birouri și deodată am văzut fum”. Incendiu de proporții la depozitul unei fabrici patiserie din județul Timiș

Din cauza suprafeței mari afectate și a pericolului de extindere, la fața locului au ajuns peste o sută de pompieri din tot județul, dar și din Arad. Intervenția a durat mai bine de două ore, însă din interior nu a mai putut fi salvat nimic. Din fericire, însă, nimeni nu a fost rănit.

Fumul gros s-a ridicat la zeci de metri înălțime, iar flăcările au cuprins hala pe o suprafață de peste 2000 de metri pătrați. Cei din interior au reușit să iasă rapid din clădire. Pompierii au ajuns în scurt timp la locul incendiului și au început operațiunile de stingere.

Angajata: „Eram în birouri și deodată am văzut fum, am ieșit în viteză, ne-am izolat și am așteptat pompierii. Era fum negru, flăcări, nu, doar fum negru. Nu e nicio perosoană cu problemă.”

Angajați: „Am fost în interior. Am auzit atât că sună alarma de incendiu, restul nu știm de la ce s-o întâmplat.”

În apropierea depozitului sunt mai multe clădiri, iar flăcările se puteau extinde ușor. La fața locului au ajuns echipaje de pompieri din tot județul. Peste 100 de militari și voluntari au încercat să stingă vâlvătaia. De asemenea, au fost chemate și două echipaje de pompieri din județul Arad.

Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș: „148 de persoane au fost evacuate în siguranță. La sosirea pompierilor la locul evenimentului, incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum.”

În interiorul depozitului nu se aflau substanțe inflamabile, spun reprezentații fabricii.

Doris Bociort, PR fabrică de produse de patiserie: „Din fericire nu sunt victime, nu a fost nimeni în partea care a fost afectată de flăcări. E vorba de depozitele noastre de exterioare de cuptoare, lăzi frigorifice, parte de mobilier.”

Până în prezent nu se știe de la ce a pornit incendiul. Cauza urmează să fie stabilită de pompieri și polițiști.

