Zeci de șoferi prinşi conducând cu viteze uriașe sau sub influența alcoolului și a drogurilor

Poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale a Poliţiei Române au depistat, săptămâna trecută, 71 de şoferi care conduceau cu viteze de peste 180 de kilometri la oră și opt care conduceau sub influenţa alcoolului.

Conform Poliţiei Române, în perioada 30 iulie - 5 august, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale au depistat 71 de şoferi, care au depăşit limita legală de viteză pe autostrăzi cu mai mult de 50 de kilometri la oră, iar în opt cazuri şoferii au fost depistaţi circulând cu viteze peste 200 de kilometri la oră, relatează news.ro.

De asemenea, în alte opt cazuri şoferii au fost depistaţi conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, pe numele lor fiind întocmite dosare penale (cei depistaţi conducând cu peste 0.4 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat) sau aplicate sancţiuni contravenţionale (cei depistaţi conducând cu o concentraţie de alcool sub 0.4 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat).

Totodată, în două cazuri, şoferii au fost depistaţi sub influenţa substanţelor stupefiante, respectiv cannabis. Pe numele celor două persoane au fost întocmite dosare penale pentru conducere sub influenţa substanţelor stupefiante.

Cea mai mare viteză a fost înregistrată în 30 iuliepe A2, unde poliţiştii au depistat un bărbat de 37 de ani, din Otopeni, care conducea spre Bucureşti cu viteza de 211 kilometri la oră. Şoferul a fost sancţionat cu amendă de 1.450 de lei, iar poliţiştii i-au suspendat permisul pentru 90 zile.

Toţi şoferii prinşi conducând cu viteză excesivă au primit amenzi cuprinse între 1.305 şi 2.900 de lei şi le-au fost reţinute permisele de conducere pentru 90 de zile.

