Zeci de dispăruţi în urma prăbuşirii unui imobil de opt etaje în China. FOTO&VIDEO

Imobilul cu opt etaje s-a prăbuşit vineri după-amiază în oraşul Changsha. În imobil se aflau un hotel, mai multe apartamente şi un cinema.

Cel puţin 23 de persoane erau imobilizate la sfârşitul zilei de sâmbătă, în timp ce alte 39 nu puteau fi contactate, le-a spus primarul din Changsha, Zheng Jianxin, jurnaliştilor.

Niciun deces nu a fost anunţat până în prezent.

Autorităţile oraşului susţin că cinci persoane au fost salvate în cursul nopţii din structura prăbuşită.

BREAKING ????????China????????: Residential building in Central China collapses

♦️The owner of the collapsed building has been detained

♦️Five people have been pulled from the rubble of a collapsed building in central China,with the search for survivors continuing#Changsha #HunanProvince pic.twitter.com/90E3VquWs1