„Doamnă, să vină cineva că explodează!”. Un service auto și două mașini au fost cuprinse de flăcări, în Pitești

Din fericire, nu a fost nimeni rănit, dar pagubele sunt considerabile.

Alarma s-a dat cu puțin timp înainte de miezul nopții, când cerul a fost luminat de flăcările care au cuprins service-ul auto.

Martoră: „Am ieșit din bloc, am venit cu cățelușele, am venit până aici și m-am uitat. M-am și speriat când am văzut flăcările! Erau destul de mari și am sunat la 112. Am zis: Doamnă, să vină cineva, că explodează!”

Focul a izbucnit într-un birou și s-a extins rapid atât la zona de lucru, cât și la două autoturisme, parcate în fața clădirii.

Martoră: „Nu aveai cum să te apropii, pentru că luaseră foc până și mașinile de aici, din față. Ardeau în spate, acolo, la portbagaj. Erau flăcări mari și luase foc și prin spate, pe acolo, între clădirea asta și cealaltă. Au fost și bubuituri, dar nu foarte mari”.

Mai multe mașini de poliție și jandarmi au blocat zona, în timp ce pompierii au intervenit rapid.

Lt. Ionuț Tunaru, purtător de cuvânt ISU Argeș: „În apropierea acestei construcții care era lipită de spațiul în care se vindea piese și erau activități administrative se afla și o altă hală, din fericire s-a reușit protejarea acesteia de către pompieri”.

Înăuntru, militarii au găsit tot felul de spray-uri și recipiente cu vopsea.

Ca să fie siguri că nu rămâne niciun focar care să ducă la reaprinderea flăcărilor, pompierii au folosit și o cameră cu termoviziune. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Dată publicare: 20-02-2024 07:16