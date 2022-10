„De neimaginat, neomenesc”. Un bărbat a fost prădat de economiile sale chiar la priveghiul soției

Bătrânul spune că i-au dispărut peste 2.300 de euro şi 10.000 de lei dintr-un dulap aflat în camera în care a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit. Şi totul chiar la priveghi!

Poliţiştii i-au dat de urmă hoţului, dar au recuperat doar o parte din suma furată.

Păgubitul a lăsat deschisă uşa camerei în care se afla sicriul cu trupul soţiei, astfel încât oricine venea la priveghi să îşi poată lua rămas bun.

Cine l-ar fi furat pe bărbatul din Neamț

Unul dintre vecini a profitat însă de faptul că omul ţinea în încăperea respectivă şi bani şi l-a prădat.

Ionel Ciobancă, păgubit: „Când m-am trezit parcă mi-a aruncat ochii că e deschis dulapul în spate şi am văzut că a dispărut de acolo. 2.370 de euro şi bani româneşti nu mai ştiu câţi am avut. Tot am stâns, am strâns şi mi-a făcut figura.”

Scandalizate, rudele au făcut rapid o listă cu toţi cei care au intrat în casă în ultimele zile şi aşa au conturat un cerc de suspecţi.

Tereza Tipu, rudă: „Am avut bănuială pentru că a rămas cu cumnatu' în casă şi de cu seară i-am zis să aibă grijă la bani.”

Valeria Buligă, rudă: „E incredibil. De neimaginat, neomenesc, fără cuvinte. Am zis că e o farsă, am zis că nu e adevărat.”

Bănuielile familiei s-au adeverit, iar poliţiştii au reuşit repede să-i dea de urmă suspectului: un bărbat din sat, în vârstă de 52 de ani. Deocamdată însă, oamenii legii au recuperat mai puţin de jumătate din suma furată. Individul a declarat că era băut şi nu mai ştie ce s-a întâmplat.

Ramona Ciofu, IPJ Neamţ: „Aproximativ 9.000 de lei din prejudiciul estimat a fost recuperat şi predat persoanei vătămate.”

Suspectul a fost reţinut şi este cercetat pentru furt calificat.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 07-10-2022 07:25