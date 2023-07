„Auzeam aparatele de resuscitare”. Ce povestește mama băiatului care a murit din cauza energizantelor și a țigărilor

O solicitare pentru un băiat care a suferitn un infarct a fost primită prin Serviciul de Urgențe 112, însă în ciuda eforturilor medicilor, băiatul nu a mai putut fi salvat.

Mama sa a oferit câteva declarații pentru bzi.ro, spunând că a fost sunată la 4 dimineața și informată că fiul ei este resuscitat.

„Pentru mine este cea mai grea perioadă din viață. Nu pot vorbi de durere. Ce pot să spun este că am fost sunată de cineva la ora 4 dimineața. Auzeam aparatele de resuscitare… Mi-am dat seama că fiul a pățit ceva. Mi s-a spus că i se fac manevre de resuscitare și că ar trebui să fiu acolo. Am plecat. Era o furtună groaznică, nu știu cum am ajuns la cămin. Am întrebat dacă mai trăiește și mi s-a spus că nu. Copilul meu a plecat”, a spus femeia.

Aceasta a mai precizat că prietenii băiatului i-au spus că a băuat multe energizante și că a fumat.

„Eu nu l-am văzut bând energizante. Mama mi-a spus că l-a mai văzut uneori, dar eu nu. Colegii lui mi-au spus că înainte să cadă din picioare ar fi fumat mult și ar fi băut energizante. Nu știu… Tot ce vreau este să trag un semnal de alarmă, să le spun părinților să aibă grijă de copii, să nu treacă prin ce trec eu. Nu îi lăsați pe copii să bea energizante… Yannis era un copil activ, a făcut sport, alerga… Nu a avut nicio problemă…”, a mai completat mama adolescentului.

Sursa: BZI Etichete: , , , Dată publicare: 14-07-2023 11:19