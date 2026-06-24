"Acest caz a fost soluţionat pe cale amiabilă şi continuăm să ne concentrăm pe dezvoltarea de produse adaptate vârstei utilizatorilor şi de controale parentale, pe măsura acestui angajament", a declarat pentru AFP José Castaneda, purtător de cuvânt al Google, confirmând acordul dezvăluit marţi de BBC.

"Decizia YouTube de a soluţiona acest caz înainte de a ajunge în faţa unui juriu vorbeşte de la sine", au reacţionat avocaţii reclamantului, John Morgan şi Emily Jeffcott.

Conducătorii acestor companii "elaborează de ani de zile strategii pentru a atrage copiii încă de la vârste fragede" prin intermediul unor funcţii "insidioase", precum redarea automată (autoplay) şi derularea continuă (infinite scroll), cu scopul de "a-şi spori profiturile în detrimentul sănătăţii mintale a tinerilor noştri", au adăugat ei.

Acordul pentru care Google a optat pentru a evita un nou proces nu implică nicio recunoaştere a răspunderii.

Meta (Instagram, Facebook), TikTok şi Snapchat rămân, însă, în continuare vizate de acest proces, al doilea de acest gen din Statele Unite, care urmează să înceapă la 27 iulie la Los Angeles.

Reclamantul, identificat prin iniţialele R.K.C., este un adolescent afro-american din Florida care susţine că ani întregi de utilizare compulsivă a reţelelor sociale au contribuit la apariţia unor tulburări psihologice grave - anxietate, depresie şi gânduri suicidale - pentru care se află încă sub tratament.

Cazul său a fost selectat pentru organizarea unui nou proces-test, menit să servească drept etalon pentru soluţionarea a mii de plângeri depuse în Statele Unite, în care reţelele sociale sunt acuzate că au provocat o creştere explozivă a cazurilor de tulburări de sănătate mintală în rândul tinerilor.

Un prim proces în care a fost implicată o tânără în vârstă de 20 de ani, K.G.M., s-a încheiat în martie. În acest caz, un juriu din Los Angeles a hotărât ca Meta şi Google să îi plătească şase milioane de dolari, o premieră istorică.

Snap şi TikTok, vizate la rândul lor, au optat pentru o înţelegere amiabilă, cu o sumă necunoscută înainte de proces.

În luna mai, Meta, Snap, TikTok şi YouTube au semnat acorduri confidenţiale cu un district şcolar din Kentucky, al cărui dosar urma să servească drept test pentru alte 1.200 de cazuri, evitând astfel un alt proces de referinţă, la Oakland, în apropiere de San Francisco.

Într-un dosar separat, care ar putea duce la un proces în luna august la Oakland, peste treizeci de state americane au intentat, de asemenea, un proces împotriva Meta pentru fapte similare.