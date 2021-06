Vremea rea a ocolit litoralul, în ciuda codului de furtună. Turiștii s-au bucurat de soare și mare

Deși litoralul a fost sub avertizare de cod portocaliu de furtuni și grindină, vremea rea a ocolit mai toată ziua plajele, pline de oameni.

Așa că, indiferent dacă stau doar un weekend sau își petrec o vacanță întreagă, turiștii s-au bucurat de soare și de mare.

La orele prânzului, plaja din stațiunea Mamaia era deja aglomerată. După mai bine de două săptămâni de ploi și vânt puternice, turiștii au reușit să se bucure de o vreme perfectă pentru bronz.

“Uitați ce vreme frumoasă e la mare. La noi, la Târgoviște, plouă, aici e soare și ne simțim bine”, a spus un bărbat.

“Este superb, n-am venit niciodată în perioada asta, vremea e mult mai bună decât ne așteptăm”, a declarat o tânâră.

“Sunt norocos în primul rând că am venit cu soția să ne facem un weekend frumos, am prins și o vreme frumoasă, apa este puțin rece, dar ne simțim bine. Diseară avem o petrecere în altă stațiune, așa că ne retragem acolo. Chiar dacă se strică vremea, pentru noi va fi oricum ok'', a spus un bărbat, așezat pe un șezlong.

A fost și primul weekend bun pentru administratorii de plaje.

Paul Marin, administrator plajă: ''Primul weekend mai bănos și e primul weekend când pot și eu să mai zâmbesc, căci până acum am dat-o din bară în bară''.

Deocamdată un șezlong poate fi închiriat în medie cu 20-25 de lei. În general, prețurile nu au atins nivelul celor din plin sezon.

''Sunt prețuri acceptabile, adică nu mi s-a părut ceva... (O bere – n.red) șase lei nu mi se ceva extraordinar atât de scump, la cazare am dat undeva la 300 de lei pe noapte cu mic dejun inclus'', a susținut un tânăr.

Într-un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, o noapte de cazare variază între 270 și 310 lei. La 4 stele o să dați aproximativ 380 de lei.