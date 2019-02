Votul în Comisia CONT: Kovesi a obținut 12 voturi, Bohner 11, iar Ritter un vot

Kovesi a primit 12 voturi în Comisia CONT, în timp ce francezul Francois Bohnert a primit 11 voturi. Un singur vot a primit cel de-al treilea candidat pentru funcția de procuror-șef european, germanul Andres Ritter.

Votul Comisiei CONT, care a fost unul secret, are rol consultativ.

Miercuri la ora 12.00, urmează votul Comisiei LIBE, care e comisia decidentă.

