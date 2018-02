Vlad Voiculescu: Kovesi a vorbit curat, cu răbdare, forţă şi eleganţă

Fostul ministrul al Sănătăţii Vlad Voiculescu a comentat conferinţa de presă a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, despre care a spus că, deşi a fost lăsată singură, a dat un exemplu despre cum ar trebui să vorbească orice şef de instituţie.

Mesajul integral publicat de Vlad Voiculescu:

”Senzația mea zilele astea este că Laura Codruța Kovesi a fost lăsată singură. Fotografia de mai jos mi se pare grăitoare. Cea mai mare parte a politicienilor și o bună parte din presă și-au văzut de alte treburi sau au devenit dintr-o dată extrem de sensibili la greșelile presupuse ale unui procuror, în timp ce inculpați și condamnați penal și-au chemat armatele de mercenari, televiziuni și fițuici de doi lei și au declanșat un nou atac asupra instituției care și-a demonstrat în ultimii ani eficiența mai mult decât orice altă instituție a statului român.

În seara asta, Laura Codruța Kovesi, singură, într-o conferință de vreo două ore a vorbit #curat, cu #răbdare, #forță și #eleganță. Cam așa cum ar trebui să vorbească orice om care se află în serviciu public sau măcar orice șef de instituție.

Câteva afirmații sunt pur și simplu incontestabile, pentru oricine are un minim bun simț și un dram de minte:

"Nu am niciun motiv sa-mi dau demisia. Daca ne uitam cine ataca vedem inculpati condamnati, trimisi in judecata, oameni care au bani, resurse, posibilitati si care vor sa decredibilizeze justitia, ce s-a facut corect, sa duca in derizoriu faptele de coruptie."

"Acest atac nu e despre Kovesi, e despre procurorii care si-au facut treaba. Vizeaza ingenucherea statului roman, umilirea societatii si a poporului roman"

#JustițienuCorupție

#ProfesionalismnuȚățism

#CurajnuDelăsare

PS Dacă o femeie are curajul și tăria asta, s-or găsi și câțiva bărbați în țara asta să țină piept furtunii de nemernicii, țățisme și hoție, mă gândesc”

