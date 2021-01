Vlad Voiculescu consideră că autoritățile mai au „multe lecții de învățat” în campania de vaccinare

Vlad Voiculescu crede că autoritățile mai au „multe lecții de învățat” cu privire la vaccinarea anti-COVID, iar campania de informare ar trebui îmbunătățită.

Printre lucrurile pe care ministrul Sănătății le vede perfectibile se află și platforma informatică de înscriere la vaccinare.

„Sigur, am putea să deschidem acum toate centrele pe care le planificăm, şi sunt peste 900, dar nu ne-ar ajuta neapărat. În momentul acesta trebuie să crească doar puţin capacitatea, ca să vaccinăm practic atât câte vaccinuri avem. Cred că e necesar să o luăm treptat şi să o luăm treptat şi pentru că sunt multe lucruri de învăţat. Trebuie spus că nu totul a fost perfect în etapa I. Cei de la Comitetul naţional de coordonare a vaccinării au făcut o treabă foarte bună, dar nu totul a mers perfect. Sunt încă lecţii de învăţat şi lecţii de pus în practică, de exemplu cu platforma informatică, platforma de înscriere. Sunt multe lucruri de îmbunătăţit şi încercăm să le îmbunătăţim. O bună parte din echipa pe care am adus-o la Ministerul Sănătăţii lucrează de dimineaţa până seara alături de oameni de la STS, tocmai pentru a îmbunătăţi această platformă. De asemenea, campania de comunicare poate fi îmbunătăţită şi suntem conştienţi de lucrul ăsta", a declarat ministrul Sănătăţii, citat de Agerpres.

Vlad Voiculescu a mai spus că până acum s-au pierdut foarte puţine doze de vaccin, menţionând că este bine să fie făcute liste de aşteptare cu persoanele care vor să se vaccineze, pentru ca în situaţia în care unii cetăţeni nu se prezintă la vaccin atunci când sunt programaţi, să fie chemate persoane de pe listele de aşteptare.

În ceea ce priveşte vaccinarea cadrelor didactice, ministrul a susţinut că este important ca profesorii şi învăţătorii să se imunizeze, dar a precizat că la fel de mult contează să se vaccineze şi părinţii elevilor.

Voiculescu a menţionat, de asemenea, că redeschiderea şcolilor reprezintă un obiectiv al Guvernului, dar nu a putut preciza dacă unităţile de învăţământ vor fi redeschise începând cu cel de-al doilea semestru al anului şcolar.