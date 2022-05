Videoclipurile cu Huggy Wuggy de pe Tik Tok și Youtube au împins copiii la acțiuni care îi sperie pe părinți

Părinții sunt îngrijorați de reacțiile pe care le au copiii lor, după ce vizionează videoclipurile cu Huggy Wuggy de pe Tik Tok și YouTube. Află părerea specialiștilor cu privire la papușa înfricoșătoare.

Păpușa Huggy Wuggy, personajul animat care apare pe YouTube și Tik Tok, îi face pe părinți și pe copii să creadă că videoclipurile sunt destinate celor mici, dar odată ce iau contact cu ele își dau seama că realitatea este alta.

Huggy Wuggy este un personaj din jocul horror "Poppy Playtime". Clipuri cu papușa care urmărește și amenință alte personaje, exact ca într-un scenariu de film de groază, au împânzit Youtube-ul și Tik Tok-ul.

Jocul de groază "Poppy Playtime" este realizat de dezvoltatorul de jocuri Mob Games și a apărut prima dată pe Steam. Acțiunea pornește de la povestea unui fost angajat care revede o fabrică de jucării abandonată.

Jocul este disponibil și în App Store și Android store și are calificativul PEGI 12, adică este potrivit pentru utilizatorii de peste 12 ani.

Personajul Huggy Wuggy a fost recreat și pe Roblox, o comunitate virtuală în care utilizatorii își pot crea propriile lumi 3D.

Videoclipurile cu Huggy Wuggy i-au determinat pe copii să recurgă la gesturi teribile

O mama a declarat că după ce copilul ei, în vârstă de 3 ani, a vizionat videoclipurile cu "Huggy Wuggy", a încercat să sară pe geam, potrivit Sky News.

Beth Buxton, în vârstă de 31 de ani, a declarat că cele două fiice ale ale ei, care au 10 și 12 ani au jucat Roblox și au vizionat videoclipurile împreună cu fratele lor mai mic, de 3 ani.

Ea a crezut că jocul este similar cu Minecraft, dar fiul ei a devenit obsedat de Huggy Wuggy.

„A ajuns la stadiul în care nu știa diferența dintre realitate și jocuri. A încercat să se cațere pe fereastra dormitorului meu, spunând că va muri și va reveni la viață spunându-mi că asta face Huggy Wuggy”, a declarat mama celor trei copii.

„Am interzis Roblox și i-am dat interdicție la Youtube. Am comandat încuietori speciale pentru ferestre și urmează să fie instalate săptămâna viitoare", declară o altă mamă pentru postul britanic.

Cântece Huggy Wuggy

Pe lângă videoclipurile de pe Tik Tok și de pe YouTube există mai multe melodii “Huggy Wuggy” cu versuri care instigă la violență și care sunt însoțite de o linie melodică înfricoșătoare.

Acestea sunt câteva exemple de versuri care se regăsesc într-una din melodiile Huggy Wuggy:

“His name is Huggy, Huggy Wuggy

When he hugs you, he’ll never stop

Your friend Huggy, Huggy Wuggy

He’ll squeeze you until you pop”

„Numele lui este Huggy, Huggy Wuggy

Când te îmbrățișează, nu se mai oprește

Prietenul tău Huggy, Huggy Wuggy

Te va strânge până pocnești” (n.r. traducere în limba română)

Din câte se poate observa, versurile sunt scurte și prin repetare sunt ușor reținute de către copii. Așadar părinții sunt avertizați de către specialiști să ia măsuri dacă observă că cei mici vizionează aceste videoclipuri.

Școala primară West View din Hartlepool a lansat un comunicat în care îi îndeamnă pe părinți să fie foarte atenți la ce urmăresc copiii lor pe rețelele de socializare.

„Versurile sunt îngrijorătoare și vorbesc despre îmbrățișări și omor”, se arată în mesajul școlii britanice.

Cât de periculoasă este păpușa Huggy Wuggy

Păpuşa "Huggy Wuggy" este realizată dintr-un material de pluș albastru cu mâini şi picioare lungi și cu dinți subțiri și ascuțiți.

Specialiștii spun că jocul pe termen lung cu astfel de păpuși poate duce la apariția unor boli cardiace și cardiovasculare.

„Ei nu au capacitatea de a distinge ficțiunea de realitate. A se juca cu asemenea jucării este ca și când le-am da voie să se uite la un film horror. Consecinţe emoționale pe termen scurt: insomnii, coșmaruri, teama de a dormi singur, că se poate întâmpla ceva, anxietate, atacuri de panică. Pe termen lung, la adulți pot apărea boli cardiace și chiar cardiovasculare”, explică prihoterapeutul Mădălina Manea.