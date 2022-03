VIDEO | Rusia a atacat o maternitate din Mariupol. Zelenski: „O atrocitate! Puterea e în mâinile voastre!”

„Forţele de ocupaţie ruse au lansat mai multe bombe asupra spitalului de copii. Distrugerea este colosală", potrivit unei declaraţii postate pe Facebook a oficialilor ucraineni.

Oficialii Primăriei au adăugat că nu cunosc încă numărul exact al victimelor.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k