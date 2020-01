Incendiu puternic într-un apartament din Capitală. Proprietara a ajuns la spital cu arsuri

Focul a semănat panică azi-noapte în București și Ilfov. Un apartament aflat într-un bloc din Sectorul 2 al Capitalei a fost distrus de flăcări, iar proprietara a ajuns la spital cu arsuri pe căile respiratorii.

În timp ce pompierii interveneau pentru a potoli vâlvătaia, un alt incendiu a izbucnit în Voluntari. Acolo, două case au fost afectate. Totul din cauza unei lumânări aprinse uitate într-o magazie cu lemne, spun militarii.

Alarma la Voluntari s-a dat puţin după miezul nopţii. Martorii au sunat disperaţi la 112 şi au anunţat că două case sunt înghiţite de flăcări violente şi ameninţă să se extindă.

Femeie: "Ne-am trezit în miez de noapte cu flăcările mai mari ca casele noastre. Am ieşit de frică să nu... Am dat telefon la pompieri şi asta a fost."

Femeie: Am auzit sirena, am ieşit afară şi am văzut fum, şi când am venit încoace, am văzut că este vorba de verişoara mea.

Reporter: Dar era singură în casă?

Femeie: Da, este singură.

Reporter: Şi nu a auzit nimic?

Femeie: Nu, era obosită, dormea, e o oră târzie totuşi.

Pompierii au ajuns imediat la fața locului cu cinci autospeciale cu apă şi spumă.

Pentru a reuşi să stingă incendiul pompierii au fost nevoiţi să se suie pe acoperişul casei şi să îl decoperteze. Misiunea lor a fost însă îngreunată din cauza fumului gros.

Locotenent Vlăsceanu Petre, ISU Bucureşti Ilfov: "Incendiul se manifestă la două case lipite pe o suprafaţă de 300 de metri, fără victime surprinse în interior. Incendiul a plecat de la o lumânare uitată în magazie, aprinsă. A fost o intervenţie dificilă."

Pradă focului a căzut azi-noapte şi un apartament aflat la etajul cinci al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Vâlvătaia a cuprins şi peretele exterior al clădirii, iar oamenii au ieşit speriaţi în stradă.

Femeia: "Stau aici, la 10, şi ne-am trezit cu miros de ars şi când ne-am uitat am văzut că arde partea asta. Mi-a fost teamă să nu ajungă la ţevile de gaz, să facă vreo explozie ceva, vă daţi seama ce se întâmplă."

Femeie: "Am dat drumul la geam şi am auzit ceva de pompieri şi am venit repede jos şi ardea foarte tare, foarte tare şi m-am speriat."

În locuinţa afectată de flăcări se afla proprietara - o femeie de 73 de ani, care a fost scoasă din casa de pompieri. Cu arsuri pe căile respiratorii, ea a fost transportată apoi la spital.

Florea Andrei, ISU Bucureşti: "Ardea pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi, în interiorul apartamentului, cu flăcări pe suprafaţa clădirii."

Cauza incendiului va fi stabilită în urma unei anchete.