VIDEO. Dăncilă, discuție cu un cetățean : „Am auzit că vreți să facem o poză”. „Nu, nu vreau!”

Viorica Dăncilă a efectuat miercuri o vizită în comuna Buciumi din judeţul Sălaj, unde a avut o discuţie pe teme economice cu un cetăţean al comunei, preocupat de gradul de îndatorare al României.

Dăncilă i-a explicat acestuia că de când a preluat guvernarea, gradul de îndatorare al ţării a scăzut, iar la final, i-a propus să facă o fotografie. Bărbatul a surprins-o însă pe Viorica Dancilă spunându-i că nu îşi doreşte o poză cu ea, confom unor imagini publicate de site-ul zalau24.ro.

„Am înţeles că vreţi să fiţi preşedinta României. Vreţi voturile noastre. A românilor!”, i-a spus localnicul premierului.

„Vreau a celor care cred în alt viitor pentru această ţară”, i-a replicat Viorica Dancila.

Localnic: „Si care e viitorul copiilor noştri, dacă dumneavoastră, aţi luat bani împrumut aproape în fiecare zi?”

Viorica Dăncilă: „Ce bani? Cine a luat bani cu împrumut?”

„Guvernul României, condus de dumneavoastră”, a replicat bărbatul.

Viroica Dăncilă: „Guvernul României a adus România la cel mai mic grad de îndatorare. A preluat aceasta guvernare cu un grad de îndatorare de 37,4% din PIB, şi acum gradul de îndatorare este de doar 35% din PIB. Cu toate acestea, am luat toate măsurile bune, inclusiv pentru PNDL-urile cu care s-au construit această şcoală (n.r.: noua şcoală din Buciumi), deci investiţiile în comunităţi, am crescut pensiile şi salariile, am crescut alocaţiile, am crescut sumele destinate persoanelor cu dizabilităţi, am făcut lucruri bune, am investit în apartura în spitale, am crescut salariile medicilor pentru a nu mai pleca din ţară, pentru că acesta înseamnă viitorul copiilor noştri, să creem un nivel de trăi mai bun.”

La final, Viorica Dăncilă i-a propus bărbatului să facă o fotografie, dar a fost refuzată.

„Am înţeles că vreţi să facem o poză!” a zis Viorica Dancila.

„Nu, nu m-aţi convins”, a replicat bărbatul.