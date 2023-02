Victor Pițurcă a răbufnit, deși nu are voie să dea declarații. Ce a spus despre directorul Romarm

Deși nu are voie să dea declarații, potrivit procedurii controlului judiciar, Victor Pițurcă a răbufnit miercuri și a negat vehement implicarea sa în dosarul privind achiziția de măști neconforme, vândute Ministerului Apărării.

Fostul selecționer spune că s-a întâlnit cu directorul Romarm, Gabriel Țuțu, o singură dată, în biroul acestuia. Pițurcă este cercetat în libertate alături de fiul său, Alexandru, ambii acuzați de cumpărare de influență. Tot liber este și șeful Romarm.

Victor Pițurcă a răspuns miercuri acuzațiilor făcute de procurorii anticorupție. Aceștia spun că firma administrată de Alexandru Pițurcă, alături de o altă societate comercială, ar fi încheiat două contracte de furnizare a unor utilaje de producție a măștilor de protecție catre Romarm, al cărei director este Gabriel Țuțu, care s-au dovedit nefuncționale. Paguba, 8,6 milioane de lei.

Victor Pițurcă: „S-au scris atâtea bazaconii care nu au nimic comun cu adevărul. Cum că aș fi oferit bani, că aș fi fost într-o afacere cu persoana care a luat acele mașinării. L-am văzut o singură dată, la el la birou (nr. Țuțu). Nu am nicio legătură cu Țuțu. Nu mai avem voie să mergem în birou la cineva? L-am cunoscut împreună cu băiatul meu și cu altcineva”.

În legatură cu achiziția de măști de protecție, Victor Pițurcă consideră că nu are nicio legatură cu subiectul. Fiul său ar fi fost cel care a dorit să intre în afacere.

Victor Pițurcă: „S-au cumpărat aceste produse vândute MApN, măști. Nu am dat nicio declarație, nu am semnat nimic pentru că sunt complet nevinovat și consider că este un mare abuz. Firma cu care s-a asociat fiul meu a adus aceste produse din China. Eu i-am trimis banii lui Alex, Alex a trimis banii în China”.

Marți noapte, Alexandru Pițurcă a fost eliberat după ce judecatorii au respins propunerea de arestare preventivă şi l-au plasat sub control judiciar, măsură luată şi în cazul tatălui său. Ambii sunt acuzaţi de cumpărare de influenţă.

Sub control judiciar este cercetat și directorul general al Romarm, Gabriel Ţuţu.

Procurorii DNA spun că Gabriel Țuțu a cerut ca un prieten să primească un contract de consultanță în contractul referitor la măștile de protecție. Acesta ar fi încasat 50.000 de lei, iar apoi, acuză anchetatorii, ar fi dat banii lui Țuțu sub forma unui împrumut. Direcotrul Romarm este acuzat de abuz în serviciu, trafic de influență și fals în înscrisuri.

