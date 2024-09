Un bărbat din Vaslui a fost găsit ars, lângă cazanul de țuică. „I-am spus lu' tata să nu mai umble acolo”

Pentru că nu s-a mai putut ridica de jos și nimeni nu era prin apropiere, omul s-a ales cu arsuri pe aproape tot corpul, iar medicii nu l-au mai putut salvat.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Totul s-a petrecut în localitatea Vâltotești. Rudele victimei spun că au făcut țuică și înainte să plece de la casa părintească l-ar fi atenționat să nu se apropie. Nimic nu avea să prevestească nenorocirea care s-a petrecut.

Bătrânul a fost găsit de rude

Petrica Crudu, fiul bărbatului: „Doamnă, am făcut țuica și am plecat la Bârlad. Am termina de fiert, am întrerupt tot, am scos jarul de sub cazan, am plecat. I-am spus lu' tata să nu mai umble acolo, pentru că totul e terminat. S-a împiedicat. A alunecat și a căzut pe jar”.

Imediat ce l-au descoperit pe bărbat au sunat după ajutor.

Sorin Crudu: „Era 80-90%, ars”.

Reporter: „El știa să facă țuică, știa regulile?”

Sorin Crudu: „Da, el făcea în fiecare an, dar anul ăsta am venit să îl ajutăm”.

Vecin: „Majoritatea satului, la el ne duceam. Era dogar, făcea butoaie, galeti, ajuta lumea, foarte rău ne pare. Păcat de el!”

Din nefericire, bărbatul nu a mai putut fi salvat și din cauza gravelor arsuri s-a stins. În acest caz a fost deschis un dosar penal in rem și urmează să se stabilească cum s-a petrecut întreg incidentul.

