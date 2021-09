Vârful valului patru ajunge în octombrie, spune Nelu Tătaru. Cum poate face România față pandemiei

Agerpres

Vârful valului patru al pandemiei va fi atins la începutul lui octombrie, consideră Nelu Tătaru, consilierul onorific al premierului pe probleme de sănătate.

Medicul este însă optimist cu privire la capacitatea autorităților sanitare de a face față provocărilor numărului crescut de cazuri, pentru că nu mai sunt atât de nepregătite ca în 2020.



„Avem 4.298 de cazuri internate în spital, din care 543 în Terapie Intensivă. Dacă ne uităm la ultimele studii, vedem că 92% la sută din decese sunt din nevaccinaţi, 3% sunt din cei vaccinaţi incomplet. Cred că dacă ne mai furăm şi căciula cu nişte green-pass-uri sau certificate false, atunci putem spune că această pandemie este foarte greu de controlat. Suntem într-un moment în care se aşteaptă un vârf al acestui val spre începutul lunii octombrie, cred că doar de noi depinde ca într-o toamnă bogată să putem să gestionăm atât prin evenimente, cât şi printr-o campanie de vaccinare mai atentă şi mai intens mediatizată. (...) E momentul să reaşezăm un pic comunicarea pe tot ce înseamnă vaccinare, să ne gândim că dacă nu noi suntem problema care nu suntem vaccinaţi atunci putem fi o problemă pentru cei la care mergem în diferite structuri publice sau în spitale alături de alţii care au venit pentru altă patologie”, a afirmat vineri Nelu Tătaru, într-o conferință susținută la Iași, potrivit news.ro.

Nelu Tătaru consideră că România poate gestiona valul patru al pandemiei.

„Ne pregătim ca această pandemie să fie transformată în următorii ani într-o boală sezonieră, un vaccin anual, la fel ca şi gripa, şi să o putem gestiona. Încă suntem într-un an pandemic, 2022 va fi un an de ieşire din pandemie şi de abia din 2023 să ne aşteptăm la un an normal. (...) Suntem într-un moment în care putem gestiona un val patru, nu suntem atât de nepregătiţi ca în 2020, venim după nouă luni de vaccinare şi cred că ar trebui să putem să înţelegem că un minim efort al unei vaccinări poate însemna un loc pentru bătrânii noştri care suferă de alte boli în spitalele din România”, a adăugat medicul.