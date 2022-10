Vânzătoare înșelată prin „metoda șmen”, la Târgoviște. Cât a ieșit lipsă în gestiune

La Târgovişte, un individ a înşelat o vânzătoare cu o mie de lei. A durat numai 30 de secunde, iar totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliţiştii au indicii că individul ar acţiona pe raza mai multor localităţi din ţară.

Una dintre victime este vânzătoare într-un magazin aflat la marginea oraşului Târgovişte. Bărbatul a rugat-o să-i schimbe trei bancnote de 200 de lei în şase, de câte o sută. Apoi s-a răzgândit şi i-a cerut alte bancnote, de 10 şi 50 de lei.

Georgiana Stoichiciu, vânzătoarea păcălită: „Dânsul mi-a dat peste mână să îi mai schimb de 50 de lei. Când i-am dat pe cei 50 de lei mi-a spus să îi dau încă de 10 lei, m-a derutat foarte tare, nu am mai ştiu ce sumă am luat, ce sumă i-am dat, am constatat seara că am ieşit lipsă.”

Vânzătoarea a alertat-o pe patroana magazinului, care a vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere. A văzut pas cu pas cum a procedat individul, care avea o şapcă pe cap și era atent să nu intre în bătaia camerelor.

Carmen Bâlboacă, administratorul magazinului: „A venit un domn şi a păcălit-o, am văzut lipsa de o mie de lei în gestiune. Să fie prins şi să nu se mai întâmple”

După ce au constatat lipsa în gestiune, vânzătoarea şi patroana magazinului au depus plângere la poliţie. Acum poliţiştii încearcă să îi dea de urmă individului. Dacă va fi prins şi găsit vinovat pentru înşelăciune acesta ar putea sta până la 3 ani în spatele gratiilor.”

Anchetatorii au indicii că bărbatul ar fi din judeţul Argeş şi nu ar fi la prima înşelăciune de acest fel, cunoscută sub numele de 'metoda șmen'.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 24-10-2022 08:20