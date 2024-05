Vânzările slabe i-au forțat pe crescătorii de oi să trimită animalele peste hotare. „La noi mănâncă lumea din supermarket”

În aceste condiții, oamenii s-au reorientat și trimit animalele peste hotare, în țări unde cererea este mare, iar prețurile pe măsură.

În comuna Șișești din Maramureș, un camion venit din Constanța a fost umplut cu miei care nu s-au vândut de Paște. Toți vor ajunge în țările arabe, unde carnea lor este la mare căutare. În topul preferințelor se află rasa țurcană.

Un bărbat nu a reușit să vândă odată cu sărbătorile nici macar jumătate din cele cinci sute de ovine pe care le avea. Așa că a ales să trimită animalele peste hotare. Pentru început, a dat o sută de exemplare.

Cristi Szabo, crescător: „S-o vândut mai puțin că o fost mieii mari, prețul pentru omul de rând zice că o fost cam piperat. La noi mănâncă lumea din supermarket, sănătos mănâncă țările care sunt cu cultura mai ridicată.”

Și acest crescător se plânge de vânzări.

Petre Dipșe, crescător oi: „N-o fost mai grozav, mai slab, trebuie să țină prețul, 20 am vândut și 30 am dus la abator. A fost un an mai greu și i-am ținut și mult, până a dat Domnul să fie Paștele.”

Ilie Vitan, din Cluj, are o turmă cu peste trei sute de oi și spune că din 2017 când a pornit afacerea nu a mai întâlnit un an cu vânzări atât de slabe. El și-a îndreptat atenția spre Spania și Italia.

Ilie Vitan, crescător de oi: „La Paști am mai avut o ofertă cu 19 lei, îi lua pe toți, dar nu i-am putut da. Am rămas la 22 de lei, am dat cât am dat din ei și restul sunt aici și o să îi dăm la prețul care o să ni se ofere.”

Oamenii susțin că, în anii trecuți, în perioada Paștelui vindeau aproximativ 70% din mieii avuți.

