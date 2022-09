Vântul face ravagii în București și Ilfov. Zeci de copaci prăbușiți și stâlpi căzuți pe mașini

ISU București-Ilfov intervine pentru gestionarea situațiilor de urgență.

„Sunt peste 20 de cazuri in care am intervenit pentru indepartarea copacilor cazuti si a elementelor de constructii desprinse de vant. Nu sunt persoane ranite. Situatia este in dinamica, actualizam pe parcurs”, a transmis ISU într-un comunicat.

Lista pagubelor produse

DN 4 Frumușani - copac căzut

Strada Huși - copac pe auto

Calea Victoriei cu Mihai Vodă - stâlp pe auto

Aleea Someșul Mic - copac pe auto

Șoseaua Dobroiești - copac pe auto

Strada Meșterul Manole - creangă

Strada Uioara - copac pe auto

Strada Soltuzului - crengi rupte

Aleea Codrii Neamțului - copac pe trei auto

Strada Lăcrămioarei - tabla stă să cadă

Strada George Calboreanu - bucăți de tencuială

Strada Trestiana - copac căzut

Strada Postăvarul - copac pe două auto

Strada Moinești - tablă în pericol să cadă

Aleea Fizicienilor - copac pe auto

Strada Grigore Mora - copac pe auto

Intrarea Titan - copac căzut

Voluntari, strada Eroilor 118 - table stau să cadă

Bulevardul Iuliu Maniu 20 - căderi de tencuială

Șoseaua Berceni, hala IMGB - se desprind bucăți de construcție

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza - copac căzut pe stradă

Bulevardul Iuliu Maniu 128, metrou Grojului - copac pe auto

Șoseaua Mihai Bravu 119 - copac căzut

Strada Rahmaninov - copac căzut

Metrou Gorjului - copac căzut

Recomandarea autorităților

Recomandăm cetăţenilor următoarele măsuri preventive:

-pentru persoanele aflate pe stradă, se va evita adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

-sistarea activităţilor desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

-închiderea tuturor ferestrelor locuinţelor şi altor categorii de construcţii.

-evitarea atingerii stâlpilor sau firelor căzute la pământ.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 18-09-2022 10:32