Ursula von der Leyen: “Am veşti bune pentru România”. Anunțul liderei Comisiei Europene

Comisia Europeană a aprobat, joi, o evaluare preliminară pozitivă a primei cereri de plată a României în valoare de 2,6 miliarde EUR, din care 1,8 miliarde euro sub formă de granturi şi 0,8 miliarde euro sub formă de împrumuturi.

La 31 mai 2022, România a prezentat Comisiei o cerere de plată bazată pe atingerea celor 21 de jaloane şi ţinte selectate din Decizia de punere în aplicare a Consiliului pentru prima tranşă, arată comunicatul de presă al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acestea vizează reforme privind transportul durabil, decarbonizarea, siguranţa rutieră, piaţa energiei electrice, înlocuirea cărbunelui din mixul energetic, îmbunătăţirea proceselor de administrare fiscală, intensificarea luptei împotriva corupţiei, reforma sistemului de învăţământ obligatoriu pentru prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi sistemul de audit şi control al României pentru punerea în aplicare a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, notează News.ro.

În cererea lor, autorităţile române au furnizat dovezi detaliate şi cuprinzătoare care demonstrează îndeplinirea celor 21 de jaloane intermediare. Comisia a analizat în detaliu aceste informaţii înainte de a prezenta evaluarea preliminară pozitivă a cererii de plată.

Planul de redresare şi rezilienţă al României include o gamă largă de măsuri de investiţii şi de reformă, grupate în cadrul a 15 componente tematice. Acesta se ridică la 29,2 miliarde euro sub formă de granturi şi împrumuturi, din care 13 % (3,7 miliarde euro) au fost deja plătite României cu titlu de prefinanţare.

Plăţile din cadrul MRR se bazează pe performanţă şi depind de punerea în aplicare de către statele membre a investiţiilor şi a reformelor prezentate în planurile lor de redresare şi rezilienţă, mai indică sursa citată.

Comisia Europeană a transmis Comitetului economic şi financiar (CEF) evaluarea sa preliminară pozitivă cu privire la îndeplinirea de către România a etapelor necesare pentru această plată, solicitându-i avizul. Comisia urmează să ţină cont de avizul CEF, care va fi emis în termen de cel mult patru săptămâni. În urma avizului CEF, Comisia va adopta decizia finală privind plata contribuţiei financiare, în conformitate cu procedura de examinare, prin intermediul unui comitet de comitologie. În urma adoptării deciziei de către Comisie, plata în favoarea României ar urma să fie efectuată.

Comisia va evalua cererile de plată suplimentare din partea României în funcţie de îndeplinirea jaloanelor şi a ţintelor prezentate în decizia de punere în aplicare a Consiliului, reflectând progresele înregistrate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a investiţiilor şi a reformelor.

Sumele plătite statelor membre sunt publicate în Tabloul de bord privind redresarea şi rezilienţa, care arată progresele înregistrate în punerea în aplicare a planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă în mod transparent.

Ursula von der Leyen: “Am veşti bune pentru România”

„Am veşti bune pentru România. S-au înregistrat progrese suficiente în cadrul planului său naţional de redresare şi rezilienţă, România fiind astfel pregătită să primească o primă plată în cadrul NextGenerationEU. Odată ce statele membre vor da undă verde, România va primi 2,6 miliarde EUR ca urmare a progreselor sale bune şi rapide în punerea în aplicarea primului set de reforme şi investiţii din cadrul planului. Printre acestea se numără măsuri de intensificare a luptei împotriva corupţiei, precum şi reforme care vizează reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi etape preliminare importante în reformarea sistemului public de pensii. Mult succes în continuare României! Comisia vă este alături de pe drumul către redresare”. a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform sursei menţionate.

La rândul său, Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor, a precizat că multe dintre jaloanele României deja îndeplinite vor contribui la tranziţia verde a ţării noastre.

„Felicitări României pentru îndeplinirea primelor 21 de jaloane şi ţinte stabilite în planul său de redresare şi rezilienţă. Multe dintre acestea vor contribui la tranziţia verde a României, prin măsuri de decarbonizare a economiei şi de promovare a transportului durabil, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii feroviare. De asemenea, România îşi îmbunătăţeşte administraţia fiscală şi sistemul de educaţie, precum şi lupta împotriva corupţiei. Odată ce evaluarea Comisiei va fi revizuită şi aprobată de statele membre, România urmează să primească granturi şi împrumuturi în valoare de 2,6 miliarde EUR, care vor contribui la crearea unei economii mai reziliente, cu beneficii considerabile pentru cetăţeni şi întreprinderi”, a explicat Valdis Dombrovskis.

De asemenea, comisarul pentru economie Paolo Gentiloni a afirmat că gestul Comisiei Europene de a plăti cele 2,6 miliarde euro României este „un bust de încredere necesar în această perioadă dificilă” pentru economiile statelor membre ale UE.

„Astăzi dăm undă verde primei cereri de plată a României în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, după ce am ajuns la concluzia că aceasta a îndeplinit primele 21 de jaloane şi ţinte ale planului său ambiţios. Printre acestea se numără reforme importante pentru decarbonizarea economiei României, îmbunătăţirea funcţionării administraţiei publice şi consolidarea rezilienţei economice şi sociale. România şi-a consolidat, de asemenea, sistemele de audit şi control, care sunt esenţiale pentru a se asigura că fondurile NextGenerationEU oferă beneficii maxime cetăţenilor şi firmelor. După ce Consiliul îşi va da acordul, Comisia va plăti 2,6 miliarde euro sub formă de împrumuturi şi granturi: un bust de încredere atât de necesar în această perioadă dificilă pentru toate economiile noastre şi o încurajare puternică adresată României de a continua pe această traiectorie de investiţii şi reforme”, a completat Paolo Gentiloni, potrivit sursei amintite.

Reacția Guvernului României

La scurt timp, după anunțul șefei CE, premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj pe pagina de Facebook a Guvernului.

"Decizia de astăzi a Comisiei Europene, de a da aviz pozitiv primei cereri de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe care România a depus-o la 31 mai, confirmă disponibilizarea sumei de 2,6 miliarde de euro pentru economia românească. Este rezultatul efortului coordonat la nivel guvernamental, concretizat în îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate de Guvern pentru ultimul trimestru al anului trecut și transpuse în reforme demarate în mai multe domenii.

Valorificăm resursele de care România beneficiază prin PNRR și pregătim pentru această toamnă transmiterea celei de a doua cereri de plată, fundamentată pe realizarea a ceea ce ne-am asumat că facem în primele două trimestre ale acestui an, mai exact îndeplinirea a 51 de noi jaloane/ținte. Monitorizăm cu atenție tot ce ne-am asumat la nivel guvernamental prin acest mecanism european de finanțare pentru ca România să beneficieze de aproape 30 de miliarde de euro. Am semnat deja contracte de finanțare pentru construcția de creșe, renovarea unor obiective sociale importante sau construcția altora noi, performante energetic, pentru realizarea de locuințe destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ, pentru mobilitate urbană verde și dezvoltarea durabilă a localităților. Autostrada Moldova, proiect așteptat de mulți ani, are perspective certe de finanțare din PNRR după ce contractul a fost, de asemenea, semnat. Împreună cu resursele alocate prin Politica de Coeziune și prin exercițiile bugetare multianule, fondurile alocate României de Uniunea Europeană reprezintă o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneştiȚ, a transmis șeful Guverului.

