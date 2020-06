Un vârstnic de 88 de ani din Bistrița, jefuit. S-a lăsat sedus de o femeie, care a insistat să o ducă acasă

O femeie de 42 de ani a furat aproape zece mii de euro, din casa unui vârstnic de 88 de ani din Bistrița.

Cu jumătate de gură, omul recunoaște că s-a lăsat sedus de nurii doamnei, care a insistat să o ducă acasă, la el, pentru momente de neuitat. Clipele au fost într-adevăr de neuitat doar când și-a dat seama că individa l-a jefuit, cât a lăsat-o singură.

Polițiștii au reușit să o prindă.

Omul povestește că a fost abordat cu insistență de suspectă în piața din oraș. Femeia i-ar fi propus chiar să aibă relații intime. Nu a zis nu și au plecat spre locuința sa.

Bătrân păgubit: „Am plecat la baie și pe ea am lăsat-o în cameră și când am ieșt din baie vorbea la telefon și mi-a zis că va coborî până jos, dar mi-a spus că se întoarce. După ce a plecat, am observat că fotoliul era mișcat. Acolo țineam banii. Hoții știu unde să caute. Când am observat, am pus mâna pe telefon și am sunat la poliție.”

Oamenii legii s-au mișcat destul de repede.

Crina Sârb, purtător de cuvânt IPJ: „Un echipaj de polițiști a surprins-o în flagrant pe femeie la scurt timp după comiterea furtului. Asupra ei, polițiștii au găsit suma de 9400 de euro, bani pe care i-ar fi sustras din locuința unui bărbat de 88 de ani.”

Vecinii spun că bătrânul ar fi vândut un teren și ținea banii în casă. Are doi copii, însă locuia singur și era vizitat tot mai rar, mai spun oamenii.

Vecină: „Sâmbătă, am văzut poliția cu o femeie acolo, cu poliția care i-a găsit asupra ei mai mulți bani și am aflat că l-ar fi jefuit pe vecinul.”

Vecin: „Numai care știa putea să vină să ia direct banii și noi bătrânii ar trebui să avem grijă pe cine primim în casă.”

Cel mai probabil, atacul s-a dat la pont. E un caz clasic de înșelăciune.

Gabriela Groza, psiholog: „Își imaginează cu greu că cineva chiar ar putea să facă așa ceva, să-i înșele, să-i prostească, și pleacă cu premisa bunei credințe, adică cred cu ușurință ceea ce li se spune.”

Bătrânelul și-a recuperat banii, iar femeia este cercetată pentru furt, sub control judiciar.