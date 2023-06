Un urs „cât o vacă” a rănit un bărbat din Argeș care mergea la serviciu. Atacul a avut loc pe un drum circulat

Animalul de mari dimensiuni l-a rănit la picior și l-a abandonat, iar victima a reușit să parcurgă un kilometru pe jos, și să ceară ajutor unui șofer. Acum este în spital, în afara oricărui pericol, spun medicii. Localnicii bănuiesc că ursul a fost adus în zona lor, din altă parte.

Bărbatul din comuna Mihăești voia să ia autobuzul care trebuia să îl ducă la schimbul 1, la uzină.

A plecat spre serviciu puțin după ora 5 dimineața. Și a luat-o pe un drum folosit de toți sătenii, să scurteze drumul către șoseaua principală, dintre Pitești și Câmpulung Muscel.

La mai puțin de jumătate de oră de când plecase de-acasă, soția lui a fost sunată de șoferul autobuzului de navetiști.

Daniela Enache, soția victimei: „A zis că el era la autobuz și Mihai, soțul meu, s-a dus la el și l-a trimis acasă să rupă un cearșaf să-l lege la picior, că l-a mursecat ursul. Și a zis că a mers cred că 4-5 metri și a auzit în spatele lui mormăind. A zis ... așa mi-a spus azi, că a ridicat mâinile, s-a dus și cu fața și a ridicat mâinile și aia a zis, că moare. I-a înfipt dinții în pulpa piciorului și l-a aruncat cât colo și l-a lăsat. Cât de mare era animalul ? Cât o vacă, cât o vacă ... !"

Alexandru Ghinea, ginerele victimei: „Din malul ăla de acolo a zis că ieșit, a gurgonit o dată, cum face, a gemut ursul și după aia a sărit direct. Direct l-a luat de aici, de picior și l-a aruncat în sus, după aia i-a dat drumul."

Cu sângele șiroind și cu gamba sfârtecată, bărbatul s-a târât aproape un kilometru până la drumul principal, unde i-a cerut ajutor șoferului de autobuz. Acesta a sunat la 112, iar rănitul a fost preluat de urgență.

Sergent major Isabela Petre, purtător de cuvânt ISU Argeș: „prezenta o plagă prin mușcare la membrul inferior drept. În urma monitorizării, persoana a fost transportată la spital."

Bărbatul a rămas internat la spitalul municipal din Câmpulung Muscel. Sătenii sunt speriați și șocați de cele întâmplate. Bănuiesc că animalul ar fi fost relocat recent în zonă, pentru că nimeni nu a semnalat prin părțile locului prezența vreunui urs agresiv.

Cristina Ghinea, fiica victimei: „A fost un șoc, vă dați seama ! Nu ne-am fi gândit, dar știam că sunt, dar nu am pomenit să vină la noi, aci ! Nu am pomenit, am oi de atâția ani, și să vină în curte, nu !"

Vecină: „Circulă lumea, trece copii la școală, cu biciclete, cu alea ... Nu-mi venea să cred, probabil ... am crezut că e câini, nu ne venea să credem, doamnă, am plâns !"

Conducerea primăriei va analiza situația și va decide dacă ursul va fi alungat, sau va fi capturat și dus în altă parte, sau chiar ucis.

