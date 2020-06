Un urs a băgat spaima în localnicii din stațiunea Târgu Ocna

De o săptămână, un urs dă buzna în gospodării, în stațiunea Târgu Ocna, în căutare de hrană, iar localnicii sunt disperați.

Animalul a mâncat mai multe animale și chiar a încercat să între într-o casă.

Ursul își face apariția noaptea, povestesc localnicii. Un tânăr care a dat nas în nas cu el pe o stradă din Târgu Ocna l-a și filmat. S-a temut să coboare din mașină și a așteptat până când sălbăticiunea a dispărut din calea lui.

Oamenii stau cu teamă și se gândesc cu groază că oricând se poate întâmplă o nenorocire.

Localnică: „E ca și obișnuit, e de-al casei, sare gardul, noi îl bolovănim și țipăm, dăm cu petarde și atâta tot. Când am ieșit afară, el sărise gardul pe containerele de gunoi și a început să tragă de ele. Am dat în el cu ce am apucat de pe balcon. A sărit înapoi când s-a văzut încolțit”.

Animalul care tot dă târcoale gospodăriilor a făcut și pagube. A mâncat iepurii unui localnic și chiar a încercat să intre într-o casă.

Localnic: „Am auzit un zgomot de geam spart și câinele lătra foarte puternic. Am ieșit și am țipat. A renunțat la geam și a plecat la iepuri, acolo. Soția a văzut ușa murdară și labele de urs aici”.

Cum orașul Târgu Ocna este stațiune balneoclimaterică, există riscul ca ursul să apară și în calea turiștilor ieșiți la plimbare. Localnicii, ajunși la capătul răbdării, susțin că au cerut ajutorul autorităților, dar deocamdată nu au fost luate măsuri.

Localnică: „Bineînțeles că ne simțim în pericol, toți vecinii, nu numai eu, că el umblă peste tot. Avem copii, avem nepoți, iar dacă el s-a obișnuit aici că a găsit mâncare o să vină mereu. S-a cerut ajutor la primărie, la jandarmi, la Ocolul Silvic. Nu am primit răspunsuri”.

Specialiștii spun că animalele nu mai găsesc hrană în pădure, așa că dau iama în gospodării și pe străzi în căutare de mâncare.