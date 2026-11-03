Cei doi, victima şi agresorul, s-au întâlnit la un semafor din zona Spitalului Judeţean din Craiova, unde opriseră la culoarea roşie.

Adolescentul le-a povestit anchetatorilor că bărbatul, un taximetrist de 48 de ani, a coborât nervos. A început să îi reproşeze băiatului că ar fi făcut greşeli în trafic. Adolescentul conducea o maşină mică, destinată şoferilor care nu sunt încă majori.

Apoi, taximetristul l-ar fi lovit în zona feţei şi a plecat de la faţa locului. Tânărul a mers la poliţie, unde a anunţat agresiunea.

După câteva zile, poliţiştii au reuşit să îl identifice şi să îl audieze pe taximetrist. L-au reţinut pentru 24 de ore. Bărbatul este acuzat de lovire și se va cere arestarea lui preventivă.