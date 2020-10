Un tânăr din Vaslui a căzut de la etaj încercând să recupereze cheile aruncate pe geam

Întâmplare sinistră, noaptea trecută, în Vaslui. Un tânăr de 23 de ani s-a prăbuşit în gol, după ce a încercat să coboare de la etajul patru, pe burlanul prin care se scurge apa de ploaie.

Totul, după un gest de neînțeles al proprietarului apartamentului în care și el petrecuse. Omul a încuiat ușa și a aruncat cheile pe geam, iar victima a vrut să le recupereze. Acum este în comă, în spital.

Patru prieteni, printre care și tânărul rănit, au chefuit ore bune în apartament, cu mult alcool.

Reporter: Cum s-a ajuns aici ?

Tânăr: „S-a ajuns. Nu mai contează, să nu se mai întâmple nimic, să trăiască”

La un moment dat, proprietarul a aruncat cheile de la intrare pe geam, iar băiatul nu s-a lăsat și a plecat după ele. Pentru că ușa era încuiată, a ales să coboare pe burlan și a reușit chiar să parcurgă o jumătate din traseu.

La etajul doi s-a dezechilibrat și a căzut.

„Nu am schimbat două vorbe. Am auzit pleosc. Am crezut că coboară. Nu ştiu dacă a durat 4 secunde şi am auzit pleosc. Şi zic: a căzut, vezi că a căzut. E bine că a căzut acolo. Aici a venit. A venit drept, aşa” a povestit un martor.

Tânărul s-a lovit cu capul de acoperişul unei frizerii, aflate la parter, iar de aici a căzut pe pământ, în faţa blocului.

Marius Stanciu, purtător de cuvânt ISU Vaslui: „O persoană de aprox 23 de ani, în stare comatoasă. A primit îngrijiri medicale şi a fost transportată la UPU, spitalul de urgenţă”

Localnic: „Fac petreceri, am văzut dimineaţa la 6 poliţia, salvarea. Spunea lumea că a sărit băiatul sau că a coborât pe burlanul ăla”.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.