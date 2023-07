Un tânăr de 27 de ani, din Baia Mare, a fost la un pas de moarte după ce a adormit în timp ce fuma

Bărbatul este acum în stare gravă, în spital.

Vecinii au văzut fumul gros care ieșea pe sub ușa apartamentului, aflat la etajul 8 al blocului. Îngrijorați, au sunat după ajutor.

Vecină: „Dintr-o dată am vazut fumul în casă și ne-am panicat și am ieșit afară. Am văzut de pe fereastră unde arde și am coborât. Cum nu a răspuns nimeni la ușă, am pus pe băiat să sune la 112”.

Clădirea a fost, în scurt timp, evacuată.

Vecin: „Am văzut autospecialele, a fost un incendiu”.

Pompierii l-au găsit pe bărbatul de 27 de ani prăbușit în fața patului. Era singur în casă și ar fi adormit, se pare, cu țigara aprinsă în mână, spun vecinii.

Oana Alexa-Gonczi, purtătorul de cuvânt ISU Maramureș: „S-a intervenit cu 4 echipaje de stingere și 2 medicale. În interior se afla o persoană inconștientă care a fost preluată de echipajul SMURD și predate la spital”.

Tânărul are arsuri pe jumătate din corp și a fost internat în stare gravă, la Terapie Intensivă.

