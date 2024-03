Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut de poliţiştii Capitalei pentru delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată

Poliţiştii au reţinut pe 14 martie un tânăr de 23 de ani, faţă de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În perioada 4 octombrie – 21 decembrie 2023, tânărul, în calitate de amanetar al unei societăţi comerciale, cu punct de lucru în Sectorul 5, ar fi încheiat în mod fictiv 47 de contracte de amanet, folosind datele de identificare ale clienţilor din baza de date a firmei, însuşindu-şi, în acest mod, aproximativ 40.000 de lei.

„În vederea inducerii în eroare a administratorilor societăţii şi pentru a ascunde activitatea infracţională desfăşurată, bănuitul ar fi întocmit în fals acte adiţionale de prelungire a contractelor de amanet, consituite anterior în mod fraudulos (dintre cele 47 de contracte).

Din cercetări, a mai fost constatat că bănuitul şi-ar fi însuşit diferite sume, din sertarul cu monetar al societăţii, iar la orele în care figurau încheiate contractele de amanet în cauză, în incinta punctului de lucru nu se aflau clienţi sau alte persoane”, arată comunicatul de presă al Poliţiei Capitalei.

La data de 14 martie 2024, tânărul a fost condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore.

Ulterior, faţă de acesta a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Sursa citată precizează că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

