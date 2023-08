Filmul crimei din Sibiu. Cum a fost omorât tânărul de 23 de ani. Vecin: „Mi-a dat un pumn în față”

Însă, până să ajungă un echipaj, un vecin l-a lovit mortal pe tânăr.

Conflictul a început sâmbătă seară, când tânărul s-ar fi luat la ceară fără motiv cu mai mulți vecini strânși în fața unui bloc dintr-un cartier din Sibiu. După ce i-a bruscat, martorii spun că a reușit să intre într-un apartament.

Ioan Popovici, vecin agresat de victimă: „Am deschis ușa, cineva mi-a cerut un pahar de apă să-i dau. M-am dus la chiuvetă, am umplut paharul, în timpul ăsta mi-a dat un pumn. M-am întors la el, a vrut să dea și a două oară, m-am ferit. L-am împins afară, a ieșit și el, s-a întors și a luat un borcan și mi l-a dat în cap. Apoi am fugit la un vecin și am sunat la 112. M-am întors în casă, televizorul era stricat, mânerul de la ușă, era un dezastru.”

Vecin: „A venit pe la spate și mi-a dat un pumn în față.”

Reporter: Din senisn așa?

Vecin: „Nu i-am zis nimic, nici nu-l cunosc, nu știu cine e. După aceea am fugit pe coridor aici, mi-a dat niște picioare.”

Locatarii speriați l-au chemat în ajutor pe vecinul lor Petrică, un bărbat de 56 de ani. Inițial, bărbatul ar fi încercat să îl liniștească, însă în cele din urmă l-a lovit pe scandalagiu și l-a pus la pământ, spun martorii. Speriat, suspectul a fugit la o rudă din cartier, unde a fost găsit de politiști după o oră și retinut.

Victima nu a mai putut fi salvata, iar locatarii regretă că vecinul lor a ajuns după gratii.

Vecin: „Să știți că am rămas surprins, că el era de ajutor la toată lumea, dădea o mână de ajutor când avea cineva stricat ceva în casă, era prezent. Era omul bun la toate.”

Vecină: „Un om de milioane, păcat de el. Am rămas fără un om de care avea nevoie tot blocul, să știți. Tot blocul a avut nevoie de el, acum suntem în aer. Vai de mine... eu nu am mai dormit toată noaptea, toată noaptea nu am dormit. Pentru mine e ca un copil, Petrică.”

Suspectul este cercetat pentru omor.

Dată publicare: 06-08-2023 17:26