Un tânăr de 19 ani beat a trecut cu mașina peste un sens giratoriu și s-a oprit într-un zid FOTO

Poliţiştii, care au constatat că şoferul are alcoolemie de 0,78 în aerul expirat, au deschis dosar pe numele acestuia.

IPJ Brașov

Potrivit datelor furnizate duminică de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, accidentul a avut loc sâmbătă dimineaţă, în sensul giratoriu dintre străzile Saturn şi Zizinului din municipiul Braşov.

Ajuns în sensul giratoriu la volanul unui BMW, tânărul şofer a intrat pe spaţiul verde al rondului amenajat în intersecţie, a trecut peste acesta şi s-a oprit în peretele unui imobil.

„La volanul autovehiculului a fost identificat un tânăr în vârstă de 19 ani, domiciliat în judeţul Neamţ, despre care s-a stabilit, în urma testării alcoolemiei din aerul expirat, că se afla sub influenţa alcoolului, având o alcoolemie de 0,78 mg/l. În cauză, faţă de probatoriul existent, poliţiştii au întocmit dosar penal, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, dosarul fiind instrumentat sub coordonarea unui procuror de caz, în care se va propune soluţie legală la finalizarea cercetărilor”, a transmis IPJ Braşov.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 22-01-2023 14:33